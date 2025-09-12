Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng cùng công ty liên quan sắp nhận gần 200 tỷ đồng cổ tức từ SSI

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (mã: SSI, sàn HoSE) vừa công bố ngày 26/9 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện trả cổ tức năm 2024 bằng tiền. Tỷ lệ chi trả 10%/mệnh giá, tức 1.000 đồng/cổ phần. Ngày chi trả là 15/10/2025.

Với 2,07 tỷ cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành, ước tính SSI sẽ chi ra gần 2.076 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này.

Tính đến cuối quý II/2025, Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng sở hữu 16,28 triệu cổ phiếu SSI, ước tính nhận về 16,18 tỷ đồng.

Công ty TNHH Đầu tư NDH cũng do ông Nguyễn Duy Hưng làm Chủ tịch đang sở hữu 164,26 triệu cổ phiếu SSI, ước tính tổ chức này cũng nhận về 164,2 tỷ đồng.

Chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng

Công ty TNHH Bất động sản Sài Gòn Đan Linh nắm giữ 76,67 triệu cổ phiếu SSI, ước tính cũng nhận về 76,67 tỷ đồng. Được biết, ông Nguyễn Hồng Nam - CEO SSI đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐTV và là cổ đông nắm quyền chi phối Công ty TNHH Bất động sản Sài Gòn Đan Linh.

Kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 29/8 vừa qua, cổ đông Daiwa Securities Group Inc. - do ông Ông Kosuke Mizuno - Thành viên HĐQT SSI làm Giám đốc điều hành cấp cao đã nâng sở hữu lên 317,15 triệu cổ phiếu. Ước tính cổ đông này nhận về 317,15 tỷ đồng.

Trong diễn biến khác, SSI sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào chiều 25/9/2025 tại Hội trường Thống Nhất – 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, TP.HCM.

Nội dung trọng tâm của đại hội lần này là bàn về phương án chào bán tối đa 415,58 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo phương thực hiện quyền mua.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 5:1 tức cổ đông sở hữu 05 cổ phần sẽ được mua 01 cổ phần mới. Cổ phần chào bán sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông sở hữu cổ phần đang bị hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phần. Thời gian thực hiện dự kiến 2025-2026.

Giá chào bán dự kiến 15.000 đồng/cổ phần. Nếu chào bán thành công lượng cổ phần nói trên, SSI dự kiến thu về tối đa 6.234 tỷ đồng nhằm bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư và cho vay giao dịch ký quỹ. Đồng thời SSI sẽ tăng vốn điều lệ từ 20.778 tỷ đồng lên mức 24.935 tỷ đồng.



