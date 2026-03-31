Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
AGM Awards
AGM Awards
xem chi tiết

Chủ tịch Nguyễn Thị Mai Thanh: Các nhà máy điện của REE đang chạy hết công suất, mục tiêu doanh thu kỷ lục hơn 12.000 tỷ

Anh Khôi | 31-03-2026 - 10:28 AM | Doanh nghiệp

Chủ tịch Nguyễn Thị Mai Thanh: Các nhà máy điện của REE đang chạy hết công suất, mục tiêu doanh thu kỷ lục hơn 12.000 tỷ

Năm 2026, REE quyết định khởi công 328 MW điện gió gần bờ và đưa 128 MW vào vận hành thương mại nhằm bám sát mục tiêu sở hữu 3.000 MW công suất phát điện vào năm 2030.

Sáng 31/03/2026, Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE) tổ chức Đại hội đồng cổ đông, trình kế hoạch doanh thu kỷ lục 12.230 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.814 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu này tương ứng mức tăng trưởng 22,2% về doanh thu và 11,3% về lợi nhuận so với kết quả thực hiện của năm 2025.

Đồng thời Hội đồng quản trị nhấn mạnh chiến lược tăng trưởng hai con số tại các mảng hạ tầng cốt lõi.﻿

Theo định hướng từ Hội đồng quản trị, sự tăng trưởng này được thiết kế dựa trên nguyên tắc kỷ luật tài chính và phân bổ vốn hiệu quả trên toàn bộ danh mục đầu tư nhằm tối đa hóa giá trị cho cổ đông.

Năng lượng tiếp tục là mảng kinh doanh cốt lõi khi chiếm tỷ trọng lợi nhuận lớn nhất của tập đoàn. Phân khúc này được giao chỉ tiêu doanh thu 5.476 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.465 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 10% và 3,8% so với năm trước.

Chia sẻ tại Đại hội, Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Thị Mai Thanh cho biết: Trước biến động địa chính trị và kinh tế, các nhà máy thủy điện và năng lượng tái tạo của REE đang được huy động chạy hết công suất để bù đắp sản lượng cho các nhà máy điện chạy bằng nguồn nguyên liệu hóa thạch

REE tăng trường ổn định trong hơn 30 năm qua

Dựa trên dự báo hiện tượng La Nina kết thúc vào năm 2026, REE kỳ vọng hệ số alpha của các nhà máy thủy điện sẽ duy trì ở mức 98%. Trong năm 2026, công ty quyết định khởi công 328 MW điện gió gần bờ và đưa 128 MW vào vận hành thương mại nhằm bám sát mục tiêu sở hữu 3.000 MW công suất phát điện vào năm 2030.

Động lực tăng trưởng tỷ lệ cao nhất trong năm 2026 đến từ khối cơ điện lạnh và bất động sản. Đối với mảng cơ điện lạnh, doanh thu mục tiêu đạt 4.672 tỷ đồng, tăng 32,7%, đi kèm lợi nhuận sau thuế 226 tỷ đồng, tăng 38,1%. REE dự kiến ký mới 6.000 tỷ đồng giá trị hợp đồng trong năm nay, hướng tới tham vọng dài hạn đưa doanh thu mảng này vượt ngưỡng 1 tỷ USD thông qua các dự án trung tâm dữ liệu và nhà máy điện.

Ở mảng bất động sản, công ty đặt kế hoạch doanh thu 1.861 tỷ đồng và lợi nhuận 693 tỷ đồng, tăng trưởng tương ứng 39,1% và 34,9%, thông qua chiến lược mở rộng quỹ đất và nâng diện tích văn phòng cho thuê lên mức 300.000 đến 400.000 mét vuông.

Phân khúc nước và môi trường được kỳ vọng mang về 221 tỷ đồng doanh thu, tăng 27,2%, cùng với 346 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 2,6% so với cùng kỳ. Các mảng hoạt động khác dự kiến đóng góp 84 tỷ đồng lợi nhuận.

Chia sẻ trước đại hội, Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Thị Mai Thanh khẳng định ban lãnh đạo sẽ bám sát tầm nhìn đưa REE trở thành doanh nghiệp hạ tầng bền vững hàng đầu Việt Nam. Hội đồng quản trị cam kết gắn kết chặt chẽ lợi ích doanh nghiệp với chiến lược phát triển quốc gia, đồng thời tập trung nâng cao năng lực đội ngũ điều hành và tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực quản lý rủi ro.

Hội đồng Quản trị cũng trình cổ đông thông qua việc bổ sung 10 mã ngành mới liên quan đến sản xuất pin mặt trời và truyền tải điện, đồng thời rút bỏ 7 mã ngành cũ không còn phù hợp. Doanh nghiệp dự kiến phát hành 500.000 cổ phiếu ESOP với mức giá 10.000 đồng mỗi đơn vị để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Về phương án phân phối lợi nhuận, REE đề xuất chi trả cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ 25%, bao gồm 10% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu.

Hai ứng viên lãnh đạo từ tập đoàn Jardine là ông Nirukt Narain Sapru và ông Lee Liang Whye được đề cử bầu bổ sung để hoàn thiện bộ máy quản trị REE

Cơ cấu nhân sự hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027 sẽ được kiện toàn với bảy thành viên sau khi biểu quyết miễn nhiệm ông Alain Xavier Cany và bà Hsu Hai Yeh.

Năm thành viên tiếp tục tại nhiệm gồm Chủ tịch Nguyễn Thị Mai Thanh, ông Nguyễn Ngọc Thái Bình, ông Ashok Ramachandran, ông Mark Andrew Hutchinson và ông Đỗ Lê Hùng. Hai ứng viên lãnh đạo từ tập đoàn Jardine là ông Nirukt Narain Sapru và ông Lee Liang Whye được đề cử bầu bổ sung để hoàn thiện bộ máy quản trị.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
Agm awards, ree

Sự kiện: AGM Awards

Xem tất cả >>

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên