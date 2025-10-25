Chủ tịch Nguyễn Văn Được: Đường sắt Bàu Bàng - Cái Mép rất quan trọng với TP.HCM

Tuyến đường quan trọng cho đầu tư, phát triển của TP.HCM

Chia sẻ với các doanh nghiệp tại tọa đàm “Ngành gỗ TP.HCM – Tâm điểm sản xuất và xuất khẩu toàn cầu", tổ chức ngày 23/10, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết TP đang tập trung thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 đặt ra.

Phối cảnh tuyến đường sắt container Bàu Bàng - Cái Mép tốc độ thiết kế 160 km/h cho tàu khách và 120km/h cho tàu hàng. (Nguồn: Becamex)

"TP.HCM sẽ thuê đơn vị tư vấn có kinh nghiệm ở nước ngoài phối hợp cùng các đơn vị trong nước quy hoạch lại với không gian TP.HCM định hình rõ 3 vùng phát triển" , ông Được cho biết.

3 vùng mà Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết là Bình Dương sẽ định hình trở thành thủ phủ công nghiệp công nghệ cao.

Vũng Tàu sẽ là thủ phủ kinh tế biển với cảng biển, du lịch biển, năng lượng sạch, công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp hóa dầu gắn với các khu mậu dịch tự do.

Gắn với kinh tế biển, quy hoạch TP.HCM mới sẽ hình thành hệ thống cảng biển Cái Mép – Cần Giờ hiện đại. Đây được xác định là trung tâm logistics của TP.HCM và của Vùng phía Nam. Sau quy hoạch, tất cả cảng hàng hóa của TP.HCM sẽ tập trung về đây, không để tồn tại các cảng hàng hóa ở nội thành, các cảng dọc sông Sài Gòn, sông Đồng Nai. Những nơi này chỉ chọn lọc vài điểm tập kết ở quy mô trung chuyển hàng hóa ra Cái Mép- Cần Giờ.

Riêng khu lõi trung tâm TP.HCM trở thành trung tâm tài chính, dịch vụ, công nghệ cao.

Để thực hiện quy hoạch này, TP.HCM tập trung đầu tư hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại. Dự kiến đến 2035 sẽ hoàn thành hệ thống giao thông với sự kết hợp của đường bộ gồm các đường Vành đai 2, 3, 4; các đường xuyên tâm kết nối lên Bình Dương, Tây Ninh, kết nối miền Tây… và hệ thống đường sắt đô thị mở rộng đến Bình Dương, Vũng Tàu.

Hướng tuyến đường sắt Bàu Bàng - Cái Mép do Becamex đề xuất có điểm đầu tại ga Bàu Bàng, điểm cuối tại ga Tiền Cảng Thị Vải. (Nguồn: Becamex)

Một tuyến đường TP.HCM xác định rất quan trọng cho đầu tư phát triển thời gian tới là đường sắt hàng hóa. Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết TP đang tập trung nguồn lực cho tuyến đường sắt container đầu tiên nối từ vùng công nghiệp Bàu Bàng đến Cái Mép.

Đây sẽ là tuyến vận chuyển các sản phẩm công nghiệp của TP.HCM, chủ lực Bình Dương và Đồng Nai về cảng Cái Mép – Thị Vải.

"Hôm qua TP.HCM đã làm việc với tỉnh Đồng Nai để thống nhất chủ trương và xin phép Chính phủ cho TP đầu tư hệ thống đường sắt này. Hiện Becamex phối hợp với một số doanh nghiệp Nhật Bản và các doanh nghiệp có tiếng trong ngành đã chuẩn bị đầu tư.

Tôi cho rằng đây là tuyến đường rất quan trọng trong đầu tư phát triển sắp tới ở phía Nam, trong đó rất quan trọng với TP.HCM. TP.HCM đặc biệt quan tâm đến tuyến đường sắt này ", Chủ tịch TP.HCM khẳng định.

Làm đường sắt để giảm nhiều loại chi phí

Lý giải về tầm quan trọng của tuyến đường sắt hàng hóa, ông Được nói khi có tuyến vận chuyển hàng hóa riêng biệt bằng đường sắt này, chi phí vận chuyển của doanh nghiệp sẽ được giảm xuống. Hiện chi phí logistics của Việt Nam thuộc hàng cao nhất thế giới, ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong nước.

Khi có con đường vận chuyển riêng sẽ giải được bài toán về chi phí logistics, việc giảm giá thành hàng hóa cho doanh nghiệp đang dần hiện rõ.

Chi phí vận chuyển của doanh nghiệp TP.HCM và phía Nam hiện chiếm rất cao do hạ tầng chưa hoàn chỉnh. (Ảnh: Hà Linh)

Dọc theo tuyến đường này cũng sẽ có những khu TOD, đầu tư địa điểm trung chuyển, tập kết hàng hóa phù hợp, để hàng hóa của TP.HCM, Đồng Nai và của cả Vùng được vận chuyển ra cảng nhanh chóng, thuận lợi, chi phí hợp lý nhất.

Không chỉ giải được bài toán chi phí logistics, có tuyến đường sắt hàng hóa cũng sẽ giảm được tình trạng kẹt xe cho TP.HCM.

Đặc biệt, một chi phí quan trọng sẽ được giảm khi đưa đường sắt hàng hóa vào hoạt động là chi phí đầu tư, sửa chữa đường bộ.

"Chúng ta có đầu tư bao nhiêu đường bộ cũng không đáp ứng được. Lấy điển hình như Vũng Tàu, Bình Dương trước đây đầu tư hệ thống đường bộ rất tốt, nhưng cũng không đáp ứng được cho giao thông, khi nhu cầu vận chuyển ngày càng lớn.

TP.HCM đang tập trung nguồn lực cho tuyến đường sắt này, mục tiêu 10 năm tới sẽ phải hoàn thành", ông Được nói thêm.

Theo đề xuất của Becamex, tập đoàn này đầu tư 2 tuyến đường sắt “xương sống” của hệ thống vận tải phía Nam là Bàu Bàng - An Bình - Cái Mép và tuyến TP.HCM - Cần Thơ.

Tuyến Bàu Bàng - An Bình - Cái Mép dài khoảng 127km, có tốc độ thiết kế 160 km/h cho tàu khách và 120km/h cho tàu hàng.

Tuyến này có tổng mức đầu tư gần 153.000 tỷ đồng, kết nối trực tiếp các khu công nghiệp từ thủ phủ công nghiệp Bình Dương, Đồng Nai với cụm cảng nước sâu Cái Mép – Thị Vải. Khi hình thành, tuyến đường sắt này sẽ tạo lợi thế cạnh tranh lớn trong vận tải biển.

Theo quy hoạch mới, tất cả các cảng hàng hóa ở nội thành TP.HCM sẽ chuyển về khu vực Cái Mép- Thị Vải. (Ảnh: Lương Ý)

Còn tuyến TP.HCM - Cần Thơ có chiều dài khoảng 174km, vốn đầu tư giai đoạn 1 hơn 173.600 tỷ đồng. Tuyến này được thiết kế tốc độ 200km/h cho tàu khách và 160km/h cho tàu hàng, sẽ là cầu nối quan trọng, đưa nông sản, hàng hóa từ Đồng bằng Sông Cửu Long đến các trung tâm công nghiệp và cảng biển quốc tế.

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Becamex, 2 tuyến này khi hoàn thành giúp tiết kiệm khoảng 2,2 tỷ USD chi phí logistics mỗi năm, đưa TP.HCM và vùng Nam Bộ trở thành trung tâm vận tải xanh, thông minh và bền vững.