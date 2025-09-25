Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chủ tịch Nguyễn Văn Thiện trở thành cổ đông lớn trước ngày Chứng khoán Xuân Thiện chào bán cổ phiếu

25-09-2025 - 15:06 PM | Thị trường chứng khoán

Ngay trước ngày Chứng khoán Xuân Thiện triển khai chào bán cổ phiếu, Chủ tịch Nguyễn Văn Thiện báo cáo việc trở thành cổ đông lớn của công ty này.

Công ty cổ phần Chứng khoán Xuân Thiện (XTSC) công bố báo cáo giao dịch cổ phiếu của loạt cổ đông là người nội bộ.

Theo đó, Chủ tịch HĐQT Lê Huy Dũng đã báo cáo bán ra toàn bộ 2,7 triệu cổ phiếu, tương đương 20,03% vốn điều lệ XTSC, qua đó không còn sở hữu cổ phiếu nào tại XTSC.

Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Hồ Ngọc Bạch cũng báo cáo bán ra 1,42 triệu cổ phiếu để giảm sở hữu từ 2,68 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 19,88%) xuống 1,26 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 9,33%).

Tương tự, bà Thái Kiều Hương - Thành viên HĐQT đã bán 709.412 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 2,04 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 15,13%) xuống 1,33 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 9,88%).

Cuối cùng, Công ty TNHH TM Nông Nghiệp Khang An cũng bán ra toàn bộ 2,7 triệu cổ phiếu, tương đương 20% vốn điều lệ XTSC, qua đó không còn nắm giữ cổ phiếu nào tại XTSC.

Các giao dịch trên đều được thực hiện trong ngày 22/9/2025 bằng phương thức hợp đồng chuyển nhượng.

Ở chiều ngược lại, ông Nguyễn Văn Thiện - Chủ tịch Tập đoàn Xuân Thiện, báo cáo đã mua vào 2,69 triệu cổ phiếu, qua đó nâng sở hữu lên 19,93% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn của Chứng khoán Xuân Thiện.

Bên cạnh đó, người liên quan của ông Nguyễn Văn Thiện đang sở hữu 4,8 triệu cổ phiếu, tương đương 35,9% vốn XTSC.

Tương tự, ông Nguyễn Tấn Dũng cũng báo cáo đã mua vào 2,7 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu lên 20% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn của XTSC.

Sau các giao dịch này, nhiều khả năng Chủ tịch Nguyễn Văn Thiện và ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ tham gia đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu của Chứng khoán Xuân Thiện.

Cụ thể, ngày 26/9 tới, XTSC sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện đợt chào bán 135 triệu cổ phiếu (gấp 10 lần lượng cổ phiếu đang lưu hành). Tỷ lệ thực hiện quyền 1:10, tức cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được quyền mua 10 cổ phiếu mới. Giá chào bán dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 27/9 đến 8/10/2025. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 1 lần duy nhất. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu từ 27/9 đến 15/10/2025.

Nếu hoàn tất đợt phát hành này, Chứng khoán Xuân Thiện sẽ tăng vốn điều lệ từ 135 tỷ đồng lên mức 1.485 tỷ đồng. Với 1.350 tỷ đồng thu về từ đợt chào bán, XTSC dự kiến phân bổ như sau:

Chủ tịch Nguyễn Văn Thiện trở thành cổ đông lớn trước ngày Chứng khoán Xuân Thiện chào bán cổ phiếu- Ảnh 1.

Nguồn: XTSC

Đây là 1 trong 2 phương án tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2025. 

Về phương án còn lại, Chứng khoán Xuân Thiện còn dự kiến chào bán 151,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 3 nhà đầu tư chiến lược. Tuy nhiên, theo Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 11/9 mới đây cho biết đã dừng xem xét hồ sơ chào bán, do HĐQT XTSC đã thông qua việc tạm dừng thực hiện phương án.


Theo Hà Ly

An Ninh Tiền Tệ

