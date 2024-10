Chủ tịch Nhựa An Phát Xanh được đề cử vào HĐQT An Phát Holding thay ông Phạm Ánh Dương

HĐQT tập đoàn An Phát Holdings (mã chứng khoán: APH) vừa công thông qua đề cử ứng yên HĐQT bầu bổ sung và tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

Theo APH, đến 17 ngày 27/9, công ty không nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT. Căn cứ theo Luật chứng khoán, Điều lệ công ty và đơn xin từ nhiệm trước đó của Chủ tịch HĐQT Phạm Ánh Dương, HĐQT đã thống nhất đề cử ông Nguyễn Lê Thăng Long làm ứng viên cho vị trí này.



Ông Nguyễn Lê Thăng Long, sinh năm 1984 là Tiến sĩ Khoa học Vật liệu. Ông từng có nhiều năm làm chuyên viên phát triển sản xuất tại Mobidiag France, trước khi về Việt Nam đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát triển của Tập đoàn An Phát Holdings vào năm 2017.



Đến tháng 1/2021, ông được bầu làm Phó Tổng giám đốc APH, 5 tháng sau đó, ông trở thành Thành viên HĐQT An Phát Holdings và Phó Chủ tịch thường trực HĐQT của Nhựa An Phát Xanh (mã chứng khoán: AAA). Từ tháng 6/2022 đến nay, ông Nguyễn Lê Thăng Long là Chủ tịch HĐQT của AAA.



Đáng chú ý, ông Nguyễn Lê Thăng Long vừa từ nhiệm Thành viên HĐQT APH hồi tháng 4 với lý do để tập trung vào công tác quản trị trên cương vị Chủ tịch HĐQT An Phát Xanh và công tác điều hành trên cương vị Phó Tổng Giám đốc APH. Mới đây, ông cũng xin thôi làm Phó Tổng Giám đốc APH từ ngày 25/9 vừa qua.



ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của An Phát Holdings sẽ được tổ chức vào ngày 9/10, tại trụ sở công ty ở cụm Công nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.



Tại đây, cổ đông công ty sẽ tiến hành thảo luận việc miễn nhiệm chức danh chủ tịch và thành viên HĐQT đối với ông Phạm Ánh Dương, người vừa nộp đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân đầu tháng 9 vừa qua. Ông Phạm Ánh Dương cũng đã bán sạch số cổ phiếu APH mình đang nắm giữ.



Ông Phạm Ánh Dương là “linh hồn” của hệ sinh thái An Phát. Ông là Giám đốc của Công ty TNHH Anh Hai Duy, tiền thân của CTCP Nhựa An Phát Xanh (HOSE: AAA) khi công này thành lập vào năm 2002, và trở thành Chủ tịch HĐQT công ty từ năm 2007 – 2019. Ông cũng là Chủ tịch HĐQT của CTCP Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái giai đoạn 2009 – 2015.



Vào tháng 3/2017, An Phát Holdings được thành lập, hoạt động theo mô hình công ty mẹ của các doanh nghiệp khác trong hệ sinh thái. Ông Phạm Ánh Dương là Chủ tịch HĐQT của APH từ đó đến nay.