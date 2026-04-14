Chủ tịch Phạm Thiếu Hoa: Vinhomes sở hữu quỹ đất 29.500 ha lớn nhất thị trường BĐS...năm 2026 sẽ ưu tiên một điều đặc biệt

Trong thông điệp gửi cổ đông, ông Phạm Thiếu Hoa, Chủ tịch HĐQT CTCP Vinhomes (Mã: VHM), đánh giá năm 2025 vừa qua đánh dấu một năm bản lề đối với thị trường bất động sản Việt Nam, khi hệ thống pháp lý và quy hoạch được thay đổi mang tính tích cực, tháo gỡ các điểm nghẽn kéo dài, và góp phần xây dựng nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của ngành.

Trong năm 2025, Vinhomes tiếp tục ghi nhận những bước tiến quan trọng, củng cố vị thế doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực bất động sản khi ra mắt 4 dự án gồm Vinhomes Wonder City; Vinhomes Golden City; Vinhomes Green Paradise; Vinhomes Green City.

Tính đến cuối năm 2025, Vinhomes sở hữu quỹ đất lớn nhất thị trường bất động sản với 29.500 ha. Từ năm 2010 đến nay, Vinhomes đã bán lũy kế 309.000 sản phẩm, bao gồm căn hộ, biệt thự, nhà phố, tương đương doanh số hơn 1 triệu tỷ đồng, bao gồm các căn bán lẻ và tương đương bán lẻ trong các giao dịch bán lô lớn.

Năm nay, Vinhomes đặt mục tiêu tham vọng với chỉ tiêu doanh thu đạt 250.000 tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt 50.000 tỷ đồng, lần lần lượt tăng 63% và 15% so với năm ngoái.

Chủ tịch Vinhomes cho rằng, bước sang năm 2026, thị trường bất động sản được dự báo sẽ bước vào giai đoạn phục hồi có chọn lọc, với sự dịch chuyển theo hướng phát triển xanh, bền vững, minh bạch và kỷ luật hơn. Mặc dù hệ thống pháp lý sẽ tiếp tục tháo gỡ điểm nghẽn và tạo điều kiện khơi thông nguồn cung, môi trường kinh doanh vẫn tồn tại những thách thức về pháp lý và tài chính, đòi hỏi doanh nghiệp duy trì năng lực thích ứng cao.

Trong bối cảnh đó, nhu cầu ở thực và các sản phẩm đô thị đáp ứng tiêu chuẩn sống xanh và được quy hoạch đồng bộ tiếp tục giữ vai trò là động lực cốt lõi của thị trường.

Vinhomes sẽ tiếp tục hoàn thiện các dự án hiện hữu, mở rộng danh mục các dự án trọng điểm, ưu tiên phát triển các khu đô thị kiểu mẫu tại Hà Nội, Hạ Long, Đà Nẵng, Khánh Hòa và nhiều tỉnh thành chiến lược khác trên khắp cả nước. Đi kèm với đó, Vinhomes sẽ tiên phong dẫn dắt xu hướng sống xanh – thông minh, ứng dụng công nghệ hiện đại và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế nhằm kiến tạo môi trường sống văn minh, an toàn, bền vững cho cộng đồng cư dân.