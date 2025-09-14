Chủ tịch PNJ bà Cao Ngọc Dung: Ở lứa tuổi nào cũng phải có khát vọng chung của dân tộc

Ngày 11/9, Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV) đã chính thức công bố mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân (KTTN) Việt Nam và ra mắt Hội đồng điều hành cùng các nhân sự chủ chốt của các Ủy ban.



Ông Trương Gia Bình, Trưởng Ban IV, đồng thời là thành viên Hội đồng điều hành Toàn cảnh KTTN, khẳng định: mô hình hướng tới mục tiêu “Công - tư kiến quốc: Hùng cường, thịnh vượng” , tạo cơ chế đồng hành giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý trong phát triển kinh tế. Ông nhấn mạnh: “Đây là cuộc tập hợp lực lượng khối doanh nghiệp tư nhân có quy mô lớn nhất, tầm vóc nhất, chính quy nhất… không mang tính lợi ích nhóm mà vì trách nhiệm thiết kế, thực thi các giải pháp tổng thể vì sự phát triển của nền kinh tế và của từng ngành, từng lĩnh vực”.



Bà Phạm Thị Ngọc Thủy, Giám đốc Văn phòng Ban IV, cho biết mô hình Toàn cảnh KTTN được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối đoàn kết sức mạnh cộng đồng doanh nghiệp, hiện thực hóa khát vọng lớn của Nghị quyết 68. Theo bà, đây sẽ là một diễn đàn đối thoại công – tư cấp cao, tiến hành thường niên và định kỳ 6 tháng, đóng vai trò “tổ chức cầu nối công – tư rất đặc thù”, tiếp nhận nhiệm vụ từ Chính phủ và Đảng, nhưng do chính cộng đồng doanh nghiệp tiên phong gánh vác.



Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Chủ tịch HĐQT Sovico – đánh giá: “Doanh nghiệp phải giữ vai trò tiên phong dẫn dắt công cuộc đổi mới sáng tạo”. Bà cho rằng trách nhiệm của doanh nhân không chỉ nằm ở lợi nhuận, mà còn ở việc kiến tạo giá trị xã hội bền vững, phát triển công nghệ xanh, tài chính xanh và chuyển đổi số, góp phần hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường.



Ông Vũ Văn Tiền – Chủ tịch HĐQT Geleximco – nhấn mạnh tinh thần đồng hành giữa Nhà nước và doanh nghiệp: “Con đường duy nhất là cùng công tư kiến quốc”. Ông khẳng định, doanh nghiệp cần nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, bởi khi doanh nhân dấn thân thì cả xã hội sẽ có hàng triệu người đóng góp, tạo hàng triệu việc làm.



Ông Mai Hữu Tín – Tổng Giám đốc U&I – cho rằng để hiện thực hóa các dự án chiến lược, cần sự phối hợp và tháo gỡ từ cả hai phía: “Cùng hợp lực sửa đổi để hiện thực hóa dự án lớn”. Ông nhấn mạnh, với mỗi dự án, khó khăn ở vốn, công nghệ hay chính sách đều phải được nhận diện và xử lý thông qua sự hợp tác giữa Nhà nước và khu vực tư nhân.



Bà Cao Ngọc Dung – Chủ tịch HĐQT PNJ – cũng chia sẻ kỳ vọng từ mô hình này: “Ở lứa tuổi nào cũng phải có khát vọng chung của dân tộc”.

Theo bà, ban điều hành có chương trình đường hướng rõ ràng để làm, để có thể ngay trong năm đầu tiên có tiếng nói và định hình được việc sẽ làm, đạt được các mục tiêu cụ thể. Dù ở lứa tuổi nào cũng phải có khát vọng chung của dân tộc, trong khả năng của mình phải lan tỏa, truyền tải để tập hợp được nhiều hơn, nhiều nhất, đặc biệt là hướng về doanh nghiệp trẻ trong bối cảnh đất nước phải đi lên bằng công nghệ đổi mới sáng tạo.

Đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu nhìn nhận mô hình Toàn cảnh KTTN là cầu nối lan tỏa tinh thần “công tư kiến quốc” từ doanh nghiệp tới những nhà làm chính sách, buộc cả hệ thống phải lắng nghe nhiều hơn. Ông nhấn mạnh: mô hình cần đi vào các hành động cụ thể, gắn chặt với chuyển động chính sách của Chính phủ, Quốc hội, đồng thời kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp sẽ “chủ động đề xuất chính sách, đưa ra giải pháp” thay vì chỉ phản biện.