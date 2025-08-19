PNJ đứng đầu top doanh nghiệp bán lẻ nộp ngân sách lớn nhất

Ngày 19/8, CafeF chính thức công bố 10 doanh nghiệp tư nhân Phân phối Bán lẻ nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam. Trong đó, PNJ đóng góp hơn 2.100 tỷ đồng, dẫn đầu top doanh nghiệp bán lẻ.

Trước đó, CafeF cũng công bố PNJ vào top 30 PRIVATE 100 - Danh sách các doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất năm 2024. PNJ là công ty bán lẻ trang sức duy nhất trong danh sách này. Đây là năm công ty đạt kết quả kinh doanh ấn tượng thu về 37.823 tỉ đồng doanh thu thuần và 2.113 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 14,1% và 7,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

PNJ bước qua cuộc chọn lọc của thị trường

Kết quả nói trên càng ý nghĩa trong bối cảnh một năm khó khăn của doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực trang sức vàng bạc. Giá vàng tăng mạnh thúc đẩy nhu cầu đầu tư và tích trữ vàng trong dân, dẫn đến lượng bán lại trong kỳ giảm xuống, gây áp lực lên nguồn cung nguyên vật liệu.

Trong khi đó, sức mua chung của ngành trang sức giảm do sức mua người tiêu dùng tập trung nhóm hàng thiết yếu. Nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng truyền thống cũng bị thu hẹp kinh doanh hoặc rời ngành.

Tuy nhiên, đây là giai đoạn chọn lọc thị trường để các doanh nghiệp có nền tảng chuyên nghiệp, minh bạch, chất lượng dịch vụ tốt... phát triển mạnh mẽ hơn sau khi vượt qua “khúc quanh”.

PNJ đã chứng minh điều đó, khi thị trường trang sức tăng trưởng âm năm 2024, riêng công ty vẫn tăng trưởng dương nhờ mở rộng mạng lưới để chiếm thị phần, tiếp tục tung ra các bộ sưu tập mới cho các nhóm khách hàng riêng biệt.

Đáng chú ý, PNJ đã giới thiệu dòng sản phẩm dành riêng cho nam giới là Mancode by PNJ nhờ nắm bắt được xu hướng tiêu dùng mới của đối tượng khách hàng này. Những chương trình marketing và truyền thông hiệu quả giúp Công ty đi ngược dòng, tăng trưởng doanh số trong các dịp cao điểm năm qua.

Ông Lê Trí Thông, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc PNJ chia sẻ: “Năm 2025 khi bối cảnh kinh tế Việt Nam và thế giới vẫn tiếp tục có nhiều khó khăn thách thức khắc nghiệt, đội ngũ PNJ càng thấy mình phải tiếp tục dấn bước mạnh hơn nữa để “tăng cấp tái tạo” chính mình, tiếp tục bứt phá trong khúc quanh gió ngược 2025 nâng cao hơn nữa những vị thế cạnh tranh chiến lược trong dài hạn của PNJ trong ngành trang sức và tiếp tục “mở rộng bờ cõi”sang những ngành hàng mới theo đúng tầm nhìn chiến lược PNJ 2030.”

Khẳng định vị thế “đầu tàu” trên mặt trận kinh doanh và trách nhiệm xã hội

Theo BTC, trong danh sách ‘PRIVATE 100’, các doanh nghiệp phi tài chính như PNJ đạt con số nộp ngân sách trên 1.000 tỷ đều là các đơn vị giữ vị thế hàng đầu trong những ngành kinh tế quy mô lớn, có hoạt động kinh doanh hiệu quả trong năm qua.

Số tiền đóng góp vào ngân sách nhà nước không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Đồng thời, mức nộp lớn cũng thể hiện quy mô hoạt động và hiệu quả kinh doanh vượt trội của PNJ, tạo niềm tin cho nhà đầu tư, đối tác và khách hàng, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành bán lẻ và nền kinh tế quốc gia.

Những nỗ lực vì cộng đồng, tổ quốc của PNJ là minh chứng sắc nét cho chiến lược thực thi phát triển bền vững toàn diện và cân bằng, khẳng định mạnh mẽ vị thế "đầu tàu" ngành bán lẻ trang sức, mở rộng tầm ảnh hưởng ra thị trường quốc tế.

Bên cạnh những đóng góp về tài chính, PNJ còn là một trong những doanh nghiệp tiên phong áp dụng toàn diện và hài hòa ba trụ cột E-S-G trong chiến lược phát triển bền vững, bao gồm: bảo vệ môi trường (Environment), chăm lo trách nhiệm xã hội (Social) và áp dụng các chuẩn mực quản trị tiên tiến (Governance).

Suốt 37 năm hình thành và phát triển, PNJ thực hiện nhiều chương trình, dự án giàu ý nghĩa, mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng như Giấc Mơ Lọ Lem, Nối vòng tay ấm, Siêu thị mini 0 đồng, dự án Nâng cao nhận thức về tự kỷ ở trẻ em Việt Nam, dự án Gia đình trẻ hạnh phúc,... và rất nhiều chương trình ý nghĩa khác. Không chỉ vậy, Công ty còn tích cực hợp tác với chính quyền các cấp trong nhiều hoạt động an sinh xã hội, góp phần nâng cao phúc lợi và thúc đẩy sự phát triển bền vững tại các địa phương.

PNJ không chỉ kinh doanh bằng cái tâm, mà còn đặt lợi ích cộng đồng song hành cùng lợi nhuận. Đây là minh chứng rõ nét cho giá trị phát triển bền vững mà doanh nghiệp theo đuổi, đồng thời củng cố vị thế dẫn đầu ngành bán lẻ và mở rộng tầm ảnh hưởng ngoài phạm vi trong nước.