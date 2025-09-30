Chủ tịch Quốc hội yêu cầu xây dựng cơ chế xử lý vi phạm nghiêm minh với vi phạm thu thập dữ liệu cá nhân

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Cần quy định trách nhiệm các tổ chức thu thập, lưu trữ dữ liệu cá nhân, đặc biệt là các nền tảng mạng xã hội, dịch vụ xuyên biên giới; xây dựng cơ chế xử lý vi phạm nghiêm minh đối với hành vi vi phạm… là đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khi chủ trì phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào chiều 23/9 cho ý kiến về Dự án Luật An ninh mạng (sửa đổi toàn diện Luật An ninh mạng và sửa đổi toàn diện Luật An toàn thông tin mạng thành 1 luật).

Ủy Ban thường vụ Quốc hội nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật, nhằm thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng về bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, phát triển kinh tế số, chuyển đổi số quốc gia, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; khắc phục sự chồng chéo, mâu thuẫn giữa Luật An ninh mạng và Luật An toàn thông tin mạng hiện hành. Dự thảo Luật cũng phù hợp với Nghị quyết số 57 về phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số quốc gia. Thường vụ Quốc hội cho rằng, cần quy định cụ thể các hành vi điều chỉnh như: tấn công mạng, thu thập dữ liệu trái phép, phát tán thông tin sai lệch, cũng như trách nhiệm của các nền tảng xuyên biên giới, đảm bảo tuân thủ pháp luật Việt Nam.

Toàn cảnh Phiên họp. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị có tiêu chí rõ ràng để xây dựng hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, như hệ thống ngân hàng, năng lượng, giao thông, viễn thông. Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị: "Cần quy định trách nhiệm các tổ chức thu thập, lưu trữ dữ liệu cá nhân, đặc biệt là các nền tảng mạng xã hội, dịch vụ xuyên biên giới. Bây giờ, từ 'xuyên biên giới' khá phổ biến, rất phức tạp. Xây dựng cơ chế xử lý vi phạm cần nghiêm minh đối với hành vi vi phạm quyền riêng tư, thu thập sử dụng dữ liệu trái phép. Đề xuất thành lập cơ quan chuyên trách giám sát quy định dữ liệu cá nhân".

Truớc đó, xem xét các báo cáo của thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV, XV về giám sát chuyên đề, chất vấn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần đánh giá, làm rõ trong những nhóm nhiệm vụ, nhiệm vụ cụ thể được nêu trong 16 nghị quyết của Quốc hội thì đã làm được, chưa làm được nội dung nào, xác định giải pháp khắc phục hiệu quả trong thời gian tới.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về hành chính năm 2025; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự; dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước sửa đổi; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.