Chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng: 5 năm trước tôi nghĩ giá Bitcoin có thể về 0 nhưng giờ đã khác hẳn

Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam được ban hành đã tạo một dấu mốc quan trọng, đặt nền tảng cho thị trường tài sản mã hóa đi vào hoạt động. Cùng ngày, Thủ tướng ký Quyết định số 1946/QĐ-TTg triển khai thi hành Luật Công nghiệp công nghệ số 71/2025/QH15, được Quốc hội thông qua vào tháng 6/2025 và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Theo đó, tài sản số lần đầu tiên được đặt trong khuôn khổ pháp luật với cơ chế cấp phép, giám sát và tích hợp vào hệ thống tài chính quốc gia. Đặc biệt, điều kiện cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường (sàn giao dịch) cũng tương đối chặt chẽ với quy mô, cơ cấu vốn điều lệ, kết quả kinh doanh và tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Không ít tên tuổi lớn ngành chứng khoán đã nhanh chóng nắm bắt thời cơ, thể hiện tham vọng "lấn sân" từ lĩnh vực tài sản truyền thống sang lãnh địa mới. Trong số đó, Chứng khoán SSI là một trong những tổ chức đi đầu khi thành lập Công ty Cổ phần Công nghệ số SSI (SSID) với vốn điều lệ ban đầu 200 tỷ đồng. Gần đây, SSID đã chính thức ký kết hợp tác với Tether, U2U Network và Amazon Web Services (dịch vụ điện toán đám mây Amazon) để phát triển hạ tầng blockchain (chuỗi khối), điện toán đám mây và các ứng dụng tài chính số.

Tại ĐHĐCĐ bất thường của Chứng khoán SSI, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán SSI cho biết tầm nhìn của ông về tài sản số hiện tại đã khác hẳn so với 5 năm trước. Ông cho biết cách đầy 5 năm ông từng có suy nghĩ Bitcoin có thể về giá trị bằng không.

Hiện tại, Chủ tịch SSI khẳng định tài sản số không đơn thuần chỉ là coin – tiền ảo. Đây là công nghệ, và công nghệ blockchain là công nghệ của phi tập trung, có nghĩa là không cần sổ cái. Nhà đầu tư đang quen nhìn mọi giao dịch tài chính trên cơ sở có sổ cái, nhưng khi có công nghệ blockchain ra đời, mọi giao dịch không cần sổ cái, và ai cũng cần thành sổ cái để giám sát người khác.

Bên cạnh đó, ông Hưng cho rằng phải hiểu, quan tâm, và tham gia những gì giới trẻ quan tâm. Thế hệ trẻ hiện tại đôi khi không quan tâm nhiều đến thị trường chứng khoán nhưng lại rất quan tâm đến thị trường tài sản số. Trong 5 -10 năm nữa, những người trẻ ngày hôm nay sẽ thành một lớp doanh nhân và thị trường lúc ấy là thị trường của giới trẻ.

“SSI là một tổ chức tài chính hàng đầu, phải là "first mover" (người đi đầu). Khi đã quan tâm, hiểu rồi và nhìn thấy cơ hội tiềm năng, chúng tôi phải quan tâm ”, ông Hưng khẳng định.

Về cơ hội tăng trưởng của tài sản số, SSI đã chuẩn bị một đội ngũ thông tuệ về công nghệ để có thể triển khai, đồng thời nhận sự quan tâm từ thị trường nhà đầu tư. Tuy nhiên, ông Hưng cho rằng một thị trường chỉ có thể phát triển được khi hệ thống pháp luật cho phép và có cơ hội để kinh doanh hiệu quả và SSI đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần cho việc xây dựng và tham gia một thị trường tài sản số.

Về loại hàng hóa trên thị trường tài sản số, ông Hưng đánh giá cao tiềm của các builder ở Việt Nam, của các lớp trẻ Việt Nam. Theo ông, chỉ có các builder khi bán được các sản phẩm của mình trên các sàn quốc tế thì mới mang tiền về Việt Nam. Còn nếu nhà đầu tư mua các đồng tiền số quốc tế như Ethereum hay Bitcoin thì là tiền đang đi chứ không phải tiền đang về.

“Mục tiêu chính của thị trường tài sản số phải là làm sao để các builder có thể bán được các sản phẩm của mình ra thị trường quốc tế và thu tiền về. Giống như thị trường chứng khoán, mục tiêu chính là để các tổ chức phát hành có thể phát hành được cổ phiếu, thu tiền về để phát triển sản xuất kinh doanh. SSI có thể chỉ là những người tham gia "đốt lửa" để nhiều năm sau, nhiều chục năm sau, chúng ta có một thị trường như thế”, ông Hưng cho hay.