Chủ tịch Tập đoàn Đua Fat bị bán giải chấp hơn 14,7 triệu cổ phiếu DFF

Mới đây, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat (MCK: DFF, sàn UPCoM) đã công bố các văn bản báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty.

Theo đó, chỉ trong 3 phiên giao dịch, ông Lê Duy Hưng- Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn Đua Fat đã bị công ty chứng khoán bán giải chấp tổng cộng hơn 14,7 triệu cổ phiếu DFF.

Cụ thể, trong phiên giao dịch ngày 19/8/2025, ông Hưng bị bán giải chấp hơn 11,6 triệu cổ phiếu; ngày 20/8/2025, bán giải chấp 493.500 cổ phiếu; ngày 21/8/2025, bán giải chấp gần 2,6 triệu cổ phiếu.

Ảnh minh họa

Sau các giao dịch nêu trên, Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn Đua Fat đã giảm sở hữu cổ phiếu DFF từ hơn 33,7 triệu cổ phiếu xuống còn gần 19 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 42,16% xuống còn 23,73%.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025, Tập đoàn Đua Fat ghi nhận doanh thu thuần hơn 44,2 tỷ đồng, tăng 31,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt gần 7,7 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí hoạt động tài chính của doanh nghiệp ghi nhận hơn 241,8 tỷ đồng, tăng 137,2% so với cùng kỳ; chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức hơn 2,9 tỷ đồng, giảm 14,7%.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Tập đoàn Đua Fat báo lỗ ròng hơn 203,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ lỗ ròng gần 113,2 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Tập đoàn Đua Fat mang về doanh thu thuần gần 118,7 tỷ đồng, tăng 45,6% so với 6 tháng đầu năm 2024; doanh nghiệp lỗ ròng sau thuế gần 320,4 tỷ đồng, mức lỗ này tăng 137,2% so với mức lỗ ròng của cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của doanh nghiệp giảm 13,3% so với đầu năm, xuống còn hơn 2.854 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn gần 1.396,6 tỷ đồng, chiếm 48,9% tổng tài sản; hàng tồn kho hơn 708,1 tỷ đồng, chiếm 24,8% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 2.936,3 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,8% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính gần 2.005,6 tỷ đồng, chiếm 68,3% tổng nợ.