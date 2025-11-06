Chủ tịch TTC Đặng Văn Thành: Chu kỳ 50 năm của vàng và đô la sắp đảo chiều, 2026 sẽ là đường đua mới

Ông Đặng Văn Thành – Chủ tịch Tập đoàn TTC

Tại Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 do VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức ngày 4/11, ông Đặng Văn Thành – Chủ tịch Tập đoàn TTC cho biết năm 2026 với những thay đổi lớn về chính sách hiện tại sẽ là tiền đề cho giai đoạn 2026-2030.

Ông cho rằng năm 2026 đầu tư công sẽ tiếp tục đóng vai trò đầu kéo, nhưng cũng chỉ mang tính giai đoạn. Quan trọng các doanh nhân phải biết cách khai thác các hiệp định song phương, đa phương để phát triển doanh nghiệp và đóng góp cho kinh tế đất nước.

Chia sẻ về lĩnh vực tiền tệ, đặc biệt là vàng thời gian qua biến động rất mạnh, ông Thành cho rằng năm 2026 sẽ bước qua một đường đua mới.

"Hiện nay chưa chuyên gia nào dám kết luận giá USD sẽ bao nhiêu, hay dự báo lãi suất ra sao. Nhưng chắc chắn nó sẽ có một điểm xuất phát mới, đó là quy luật. Có thể 10 năm, 15 năm, 50 năm, nó đều thay đổi theo chu kỳ. Tôi cho rằng đây là chu kỳ 50 năm. Nếu nhìn lại 10-15 năm trước, ta sẽ thấy sự thay đổi đó hết sức quy luật và tiến bộ. Quy luật đào thải chính là quy luật phát triển. Nếu một doanh nghiệp không tuân thủ, sẽ bị loại bỏ. Cốt lõi của thương trường là quản trị, kiểm soát và điều hành, đó là nền móng của tất cả", ông Thành nhấn mạnh.

Nói tới vàng, Chủ tịch Tập đoàn TTC cho biết đây là kênh đầu tư đặc trưng của Việt Nam và khu vực Á Đông nói chung. Từ người lớn tuổi đến lớp trẻ hiện nay đều mua vàng vì đó là hình thức trú ẩn tài sản. Các thống kê quốc tế đều cho biết lượng vàng nằm trong dân ở Việt Nam là rất lớn.

Liên quan đến việc xem xét thành lập sàn vàng, theo ông Đặng Văn Thành, cần hết sức thận trọng. Việc đầu tiên là cần rà soát lại Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Ông phân tích, thị trường tài chính Việt Nam trước năm 2003 giống như "con cua chỉ có một cái càng" – đó là thị trường tiền tệ. Khi ấy, thị trường này gánh vác toàn bộ nền kinh tế đang trong giai đoạn chuyển từ cơ chế chỉ huy sang cơ chế thị trường.

Thời điểm đó, ông Thành là Chủ tịch ngân hàng Sacombank, ngân hàng phải huy động nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn, rất rủi ro. Mọi hoạt động vẫn vận hành theo Pháp lệnh Ngân hàng. Sau năm 2003, thị trường vốn ra đời, và lúc đó "con cua mới có đủ hai càng" để vận hành.

Ông nhấn mạnh, thị trường tiền tệ có khả năng hoàn trả, trong khi thị trường vốn thì không có khái niệm hoàn trả, chỉ có khái niệm "đổi chủ". Đó là nơi phát hành chứng khoán, nơi các doanh nghiệp cần tiếp cận để huy động vốn. Ở tất cả các nền kinh tế lớn, đây là kênh kết nối giữa nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Còn thị trường vàng, ông Thành nhận định rằng không đóng góp thiết thực như thị trường vốn. Vấn đề là làm sao huy động được lượng vàng trong dân, với một chi phí hợp lý, để đưa vào dự trữ quốc gia.

"Tôi cho rằng, việc huy động vàng trong dân để tích trữ như trước đây là không khả thi và rất rủi ro. Nhưng nếu chấp nhận một mức chi phí nhất định để chuyển nguồn vàng đó thành dự trữ quốc gia thì đây là vấn đề cần được nghiên cứu, tính toán kỹ lưỡng. Còn về giá vàng, đến nay có lẽ chúng ta không cần bàn quá sâu nữa, bởi xu hướng dịch chuyển là rõ. Do đó, tôi cho rằng việc thành lập sàn vàng cần hết sức thận trọng", ông nhấn mạnh.

Chủ tịch Đặng Văn Thành cũng cho biết, sau đại dịch Covid với nhiều khó khăn, chúng ta đã có nhiều chính sách kích cung: như giảm thuế VAT, giảm lãi suất, gia hạn nợ…. Vấn đề hiện nay là làm sao kích được nguồn cầu.

Ông cho rằng để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm 2025 và từ 9-10% năm 2026 cần đồng bộ nhiều giải pháp. Ông đề xuất nên xem xét việc giảm thuế thu nhập cá nhân, nhưng giảm dưới hình thức phát voucher, chứ không phải giảm bằng tiền mặt.

"Ví dụ, một người phải nộp 10 đồng thuế, thì giảm 30%, tức là chỉ nộp 7 đồng, còn 3 đồng còn lại được cấp dưới dạng voucher có thời hạn để họ sử dụng cho tiêu dùng. Việc này khác với phát tiền mặt, vì phát voucher có thời hạn sẽ kích thích chi tiêu, từ đó giúp dòng tuần hoàn kinh tế vận hành tốt hơn. Như vậy, nếu trước đây chúng ta chỉ hỗ trợ cho "đầu cung", thì nay đã đến lúc cần kích hoạt "đầu cầu"", ông Thành nhấn mạnh.



