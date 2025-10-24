Chủ tịch UBND TP HCM "đặt hàng" Khu Công nghệ cao: Cấp giấy chứng nhận đầu tư trong 1 ngày

Sáng 24-10, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP HCM (SHTP) tổ chức Lễ kỷ niệm 23 năm thành lập.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh Khu Công nghệ cao TP HCM là biểu tượng cho khát vọng vươn của thành phố trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo. Nơi đây đã trở thành trung tâm nghiên cứu – phát triển công nghệ cao, đóng góp lớn cho kinh tế và ngân sách TP HCM.

Tuy nhiên, Khu Công nghệ cao TP HCM vẫn chưa đạt tầm “Silicon Valley” (Thung lũng Silicon), tức chưa đáp ứng kỳ vọng trở thành trung tâm công nghệ, đổi mới sáng tạo quốc gia cũng như trong toàn khu vực.

“Chúng ta cần mạnh dạn đặt mục tiêu xây dựng Khu Công nghệ cao thành trung tâm AI (trí tuệ nhân tạo), bán dẫn, khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu" - ông Nguyễn Văn Được nói.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được chúc mừng và gợi ý nhiều giải pháp để Khu Công nghệ cao TP HCM trở thành “Silicon Valley”

Theo Chủ tịch UBND TP HCM, để làm được điều đó, cần sự chung tay của Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp, cả các nhà đầu tư nước ngoài (FDI). Chính quyền thành phố sẽ đóng vai trò “bà đỡ”, tạo cơ chế, còn doanh nghiệp và trường đại học phải là lực lượng trực tiếp kiến tạo đổi mới.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được cũng nhấn mạnh yêu cầu cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư. Ông đề nghị các cơ quan liên quan đẩy nhanh quy trình cấp phép, thậm chí hướng đến mục tiêu cấp giấy chứng nhận đầu tư trong 1 ngày như các địa phương khác đã làm được.

Thành phố cam kết cắt giảm tối thiểu 30% thời gian và chi phí hành chính để tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp công nghệ cao.

“Đó chính là cách marketing và xúc tiến đầu tư hiệu quả nhất. Khi doanh nghiệp hài lòng, họ sẽ tự lan tỏa hình ảnh tích cực của TP HCM đến hàng chục, hàng trăm doanh nghiệp khác, từ đó thu hút thêm nhiều nhà đầu tư mới" - Chủ tịch UBND TP HCM nói.

Ông đề nghị Ban quản lý Khu Công nghệ cao TP HCM cần tập trung chăm lo, hỗ trợ tốt các doanh nghiệp đang hoạt động tại chỗ, thay vì chỉ chú trọng thu hút bên ngoài.

Theo ông Nguyễn Kỳ Phùng, Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP HCM, Khu Công nghệ cao hiện có 112 dự án đang hoạt động, góp phần giải quyết việc làm cho hơn 52.000 lao động; kim ngạch xuất khẩu tăng dần theo từng năm, trong những năm cao điểm chiếm tới 47% tổng kim ngạch xuất khẩu cho TP HCM và đóng góp cho ngân sách nhà nước đạt 1,7 tỉ USD, tăng nhanh trong những năm gần đây.

"Bước sang giai đoạn mới 2025–2030, Khu Công nghệ cao TP HCM tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm nghiên cứu – phát triển đạt chuẩn quốc tế, góp phần đưa TP HCM trở thành đô thị thông minh, trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á" - ông Nguyễn Kỳ Phùng nói về định hướng trong thời gian tới.