Chủ tịch VFA nói gì về việc Philippines dừng nhập khẩu gạo đến hết năm 2025?

Báo chí Philippines vừa đưa tin tổng thống nước này đã gia hạn lệnh tạm dừng nhập khẩu gạo xay xát và gạo xay xát kỹ - gạo thường đến 31-12-2025.

Trước đó, Philippines tạm dừng nhập khẩu gạo thường trong 2 tháng 9 và 10 để giữ giá lúa gạo nội địa.

Các giống lúa không được nông dân Philippines sản xuất thường xuyên sẽ không nằm trong phạm vi áp dụng của lệnh mới.

Thời gian tạm dừng nhập khẩu gạo có thể được rút ngắn hoặc kéo dài bởi Tổng thống Philippines, tùy theo nhu cầu.

Thông tin này gây nhiều bất ngờ cho các doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam. Bởi lẽ, Philippines vừa bị thiệt hại nặng nề do bão nên dự báo cần phải nhập khẩu gạo để bổ sung nguồn cung.

Các loại gạo thường sẽ bị tác động bởi lệnh dừng nhập khẩu của Philippines

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động chiều 11-11, ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), cho rằng các doanh nghiệp Việt Nam đành phải chấp nhận quyết định mới từ phía Philippines và tiếp tục theo dõi diễn biến.

Trước đó, các doanh nghiệp dự đoán Philippines sẽ mở cửa lại thị trường gạo từ 1-12. Song, nhiều doanh nghiệp cũng đã chủ động chuyển hướng sang các thị trường khác, chứ không chờ đợi hoàn toàn vào khách hàng Philippines.

"Hiện tại, các doanh nghiệp chủ yếu bán gạo trong nước do nhu cầu đang cao vì ảnh hưởng bão lụt ở miền Trung, miền Bắc. Vụ thu hoạch của chúng ta cũng đã hết, hàng tồn cần bán không nhiều nhưng giá vẫn ở mức thấp" – Chủ tịch VFA cho hay.

Theo ông Đỗ Hà Nam, vẫn còn sớm để đưa ra những khuyến nghị về vụ Đông Xuân sắp tới cho các bên liên quan.