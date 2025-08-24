Chưa đầy 1 tháng, Tập đoàn xây dựng lớn top đầu Trung Quốc của ông Nghiêm Giới Hòa liên tục đến Hưng Yên, Thanh Hóa, Cao Bằng, Thái Nguyên… tìm cơ hội đầu tư, loạt dự án “khủng” sắp xuất hiện?

“Ông lớn” xây dựng Trung Quốc liên tiếp xúc tiến hợp tác tại nhiều địa phương

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa làm việc với Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (ảnh: Minh Hiếu - Báo Thanh Hóa).

Vào ngày 22/8 vừa qua, tại trụ sở Tỉnh ủy Thanh Hóa, ông Nguyễn Doãn Anh - Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp và làm việc với ông Nghiêm Giới Hòa - người sáng lập Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, Chủ tịch Viện nghiên cứu Trang Nghiêm (Trung Quốc).

Tại buổi làm việc, ông Nghiêm Giới Hòa bày tỏ mong muốn được hợp tác đầu tư và đặt văn phòng đại diện phía Bắc của Tập đoàn tại tỉnh Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đánh giá cao sự thiện chí của Tập đoàn và khẳng định tỉnh Thanh Hóa sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để các công ty con của tập đoàn tiếp tục làm việc với các sở ngành, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh để tiến hành các bước tiếp theo đúng với quy định pháp luật.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh muốn Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương sẽ sớm tiến hành thủ tục cụ thể để triển khai hợp tác trong thời gian tới, góp phần vào sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa và tập đoàn trong tương lai.

Vào ngày 20/8, Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng đã có buổi làm việc với Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Lan Bạc Loan thuộc Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc).

Tại buổi làm việc, Sở Xây dựng giới thiệu 7 dự án trọng điểm chuẩn bị đầu tư trên địa bàn tỉnh với tổng mức đầu tư dự kiến trên 10.000 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Lan Bạc Loan, đối với những dự án do tỉnh Cao Bằng đề xuất, Công ty đều có đủ năng lực tài chính và công nghệ, kinh nghiệm để hợp tác thực hiện.

Công ty mong muốn được tham gia vào công tác khảo sát các dự án để tư vấn, cũng như đề xuất các phương án hợp tác đầu tư phù hợp. Đồng thời, đề xuất các cơ quan chức năng tỉnh Cao Bằng sớm nghiên cứu, tham mưu ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư giữa Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương với tỉnh Cao Bằng.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên làm việc với Đoàn công tác của Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương vào đầu tháng 8 (ảnh: UBND tỉnh Thái Nguyên).

Trước đó, vào ngày 1/8 lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc) do ông Nghiêm Giới Hòa, người sáng lập tập đoàn làm Trưởng Đoàn.

Ông Nghiêm Giới Hòa bày tỏ ấn tượng với sự phát triển của Thái Nguyên, đặc biệt là sự năng động, quyết liệt trong việc triển khai các dự án, công trình hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Người sáng lập Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương cũng cho biết: Qua tìm hiểu về địa phương, ông và tập đoàn rất ấn tượng với không gian phát triển mới của Thái Nguyên sau khi được hợp nhất - đây sẽ là cơ hội lớn để hai bên thiết lập quan hệ hợp tác, thúc đẩy các hoạt động đầu tư. Ông cũng bày tỏ mong muốn, sẽ sớm được hợp tác cùng tỉnh trong một số dự án giao thông trên tinh thần cởi mở.

Ngày 31/7, lãnh đạo tỉnh Điện Biên đã có buổi tiếp và làm việc với Nhà sáng lập Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương.

Người sáng lập Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương cho biết thời gian tới tập đoàn muốn khảo sát, đầu tư cơ sở hạ tầng ở một số tỉnh Tây Bắc.

Ông Nghiêm Giới Hòa mong muốn được đặt Trụ sở Văn phòng đại diện tại Điện Biên để thuận tiện cho việc đầu tư, hợp tác tại tỉnh và kêu gọi đầu tư đến với Điện Biên, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh.

Đồng thời, ông mong muốn được hợp tác với tỉnh Điện Biên, có thể cùng đồng hành với doanh nghiệp của tỉnh, khảo sát các dự án có tiềm năng tại địa phương.

Ngày 30/7, lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương.

Qua buổi làm việc, ông Nghiêm Giới Hòa mong muốn Tập đoàn tiếp tục được tạo điều kiện kết nối với các sở, ngành và địa phương tỉnh Lào Cai để phối hợp triển khai công tác nghiên cứu, khảo sát cũng như thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang làm việc với Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương vào ngày 28/7 (ảnh: Quang Hòa - Báo Tuyên Quang).

Vào sáng ngày 28/7, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã có buổi làm việc với Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương.

Với những tiềm lực về nguồn lực, kinh nghiệm của mình, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương muốn khảo sát đầu tư một số dự án tại tỉnh Tuyên Quang.

Qua buổi làm việc, Tập đoàn muốn kết nối với những đơn vị đầu mối của tỉnh Tuyên Quang để phối hợp triển khai công việc nghiên cứu, khảo sát các dự án xây dựng có tiềm năng tại địa phương, đặt văn phòng đại điện tại Tuyên Quang.

Cũng trong ngày 28/7, vào buổi chiều, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã có buổi làm việc với Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương.

Qua buổi làm việc này, doanh nghiệp mong muốn đến khảo sát, hợp tác với tỉnh Hưng Yên trong các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, vận hành và quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng đô thị.

Tập đoàn mong muốn, thời gian tới, 2 bên sẽ tiếp tục có sự trao đổi, phối hợp chặt chẽ hơn nữa để việc hợp tác đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.

Tỉnh Hưng Yên cam kết tạo môi trường đầu tư thuận lợi để các nhà đầu tư đến triển khai dự án hiệu quả. Lãnh đạo tỉnh giao Sở Tài chính làm đầu mối liên lạc giữa tỉnh và Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương tạo điều kiện để hai bên tiến hành trao đổi sâu hơn, hướng tới hợp tác thực chất và hiệu quả.

Hồ sơ về “ông lớn” xây dựng hàng đầu ở Trung Quốc

Về Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, đây là doanh nghiệp được ông Nghiêm Giới Hòa thành lập năm 1995, tập trung cốt lõi vào các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng và xây dựng.

Tập đoàn được Trung Quốc cấp giấy chứng nhận cấp 1 trong các lĩnh vực như xây dựng đường cao tốc, khu đô thị, công trình thủy lợi và kiến trúc.

Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương là doanh nghiệp xếp thứ 96 trong số 500 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu, thứ 19 trong số 500 doanh nghiệp lớn nhất Trung Quốc. Đây cũng là doanh nghiệp tư nhân thứ 2 của Trung Quốc nằm trong 500 tập đoàn lớn nhất thế giới.

Hiện, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương đang vận hành khoảng 3.000 khu công nghiệp và dự án đô thị trên khắp Trung Quốc. Tính đến năm 2023, Tập đoàn đạt doanh thu gần 80 tỷ USD.

Phối cảnh cầu Tứ Liên.

Trong những năm gần đây, doanh nghiệp này tích cực mở rộng thị trường quốc tế, đặc biệt tại các quốc gia thuộc ASEAN, Trung Á và Đông Âu, với các dự án lớn như tàu điện ngầm, đường sắt cao tốc tại Ukraine, Iran và Malaysia.

Hiện, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương có hơn 500 công ty cổ phần và có hơn 100 công ty đầu tư đối ngoại trên khắp thế giới.

Tại Việt Nam, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương đã tham gia triển khai một số dự án hạ tầng lớn. Gần đây, doanh nghiệp này cùng công ty thành viên của Tập đoàn Vingroup góp mặt trong liên danh trúng gói thầu trị giá gần 10.800 tỷ xây dựng cầu Tứ Liên (Hà Nội). Dự án này đã được khởi công xây dựng vào ngày 19/5 vừa qua.



