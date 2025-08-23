Tập đoàn xây dựng hàng đầu Trung Quốc cùng Vingroup xây cầu Tứ Liên, nay muốn hợp tác đầu tư nhiều dự án “khủng” tại tỉnh Thanh Hóa

“Ông lớn” xây dựng ở Trung Quốc muốn hợp tác đầu tư tại Thanh Hóa

Toàn cảnh buổi làm việc (ảnh: Minh Hiếu - Báo Thanh Hóa).

Ngày 22/8, tại trụ sở Tỉnh ủy Thanh Hóa, ông Nguyễn Doãn Anh - Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp và làm việc với ông Nghiêm Giới Hòa - người sáng lập Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, Chủ tịch Viện nghiên cứu Trang Nghiêm (Trung Quốc).

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nghiêm Giới Hòa chúc mừng những kết quả mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong những năm gần đây. Ông cũng đánh giá cao tiềm năng, thế mạnh của địa phương và bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới tỉnh Thanh Hóa sẽ có những phát triển vượt bậc.

Ông Nghiêm Giới Hòa - người sáng lập Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương phát biểu tại buổi làm việc (ảnh: Minh Hiếu - Báo Thanh Hóa).

Người sáng lập Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương cũng đã giới thiệu với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa về quá trình xây dựng, phát triển của Tập đoàn, những lĩnh vực mà Tập đoàn có thế mạnh.

Theo đó, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương là doanh nghiệp chuyên đầu tư, xây dựng các dự án giao thông, đường cao tốc, khu đô thị, công trình thuỷ lợi, kiến trúc và một số lĩnh vực khác.

Tại buổi làm việc, ông Nghiêm Giới Hòa cũng bày tỏ mong muốn được hợp tác đầu tư và đặt văn phòng đại diện phía Bắc của Tập đoàn tại tỉnh Thanh Hóa.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao quà lưu niệm cho ông Nghiêm Giới Hòa - người sáng lập Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (ảnh: Minh Hiếu - Báo Thanh Hóa).

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh chào mừng ông Nghiêm Giới Hòa và các thành viên trong đoàn công tác của Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương đã tới thăm, làm việc và tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại tỉnh Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao sự thiện chí của Tập đoàn và khẳng định tỉnh Thanh Hóa sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để các công ty con của Tập đoàn tiếp tục làm việc với các sở ngành, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh để tiến hành các bước tiếp theo đúng với quy định pháp luật.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh muốn Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương sẽ sớm tiến hành thủ tục cụ thể để triển khai hợp tác trong thời gian tới, góp phần vào sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa và Tập đoàn trong tương lai.

Trước đó, vào tháng 3/2025, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương cũng đã có buổi làm việc để trao đổi các nội dung hợp tác giữa Tập đoàn và tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi làm việc, Tập đoàn đã tiến hành khảo sát 6 dự án kêu gọi đầu tư tại tỉnh, gồm các dự án: Đại lộ Bắc Sông Mã, Cảng Lạch Sung, Cảng Quảng Châu, Cảng Quảng Nham - Hải Châu, Cảng cạn Nghi Sơn và Tuyến đường sắt từ khu vực Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu Kinh tế Nghi Sơn.

Hồ sơ về “ông lớn” xây dựng hàng đầu ở Trung Quốc

Về Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, đây là doanh nghiệp được ông Nghiêm Giới Hòa thành lập năm 1995, tập trung cốt lõi vào các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng và xây dựng.

Tập đoàn được Trung Quốc cấp giấy chứng nhận cấp 1 trong các lĩnh vực như xây dựng đường cao tốc, khu đô thị, công trình thủy lợi và kiến trúc.

Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương là doanh nghiệp xếp thứ 96 trong số 500 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu, thứ 19 trong số 500 doanh nghiệp lớn nhất Trung Quốc. Đây cũng là doanh nghiệp tư nhân thứ 2 của Trung Quốc nằm trong 500 tập đoàn lớn nhất thế giới.

Hiện, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương đang vận hành khoảng 3.000 khu công nghiệp và dự án đô thị trên khắp Trung Quốc. Tính đến năm 2023, Tập đoàn đạt doanh thu gần 80 tỷ USD.

Phối cảnh cầu Tứ Liên.

Trong những năm gần đây, doanh nghiệp này tích cực mở rộng thị trường quốc tế, đặc biệt tại các quốc gia thuộc ASEAN, Trung Á và Đông Âu, với các dự án lớn như tàu điện ngầm, đường sắt cao tốc tại Ukraine, Iran và Malaysia.

Hiện, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương có hơn 500 công ty cổ phần và có hơn 100 công ty đầu tư đối ngoại trên khắp thế giới.

Tại Việt Nam, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương đã tham gia triển khai một số dự án hạ tầng lớn. Gần đây, doanh nghiệp này cùng công ty thành viên của Tập đoàn Vingroup góp mặt trong liên danh trúng gói thầu trị giá gần 10.800 tỷ xây dựng cầu Tứ Liên (Hà Nội). Dự án này đã được khởi công xây dựng vào ngày 19/5 vừa qua.



