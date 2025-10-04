Chưa đầy 1 tuần nữa, "siêu cầu'' hơn 7.300 tỷ bắc qua sông Hồng, rộng 8 làn xe, cách cầu Thăng Long chỉ 6km sẽ được khởi công

Vị trí cầu Thượng Cát dự kiến cách cầu Thăng Long khoảng 5-6 km.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu sẽ được thành phố Hà Nội khởi công vào ngày 10/10 sắp tới, đúng dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954 – 10-10-2025).

Theo đó, dự án cầu Thượng Cát có tổng chiều dài cầu và đường hai đầu cầu là 5,226km, trong đó chiều dài cầu chính là 780m; cầu dẫn dài 3,125km; đường hai đầu cầu dài 1,321km; tổng mức đầu tư 7.303 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố.

Tổng mức đầu tư 7.303 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố. Cầu được thiết kế với 8 làn xe (6 làn xe cơ giới và 2 làn thô sơ), bề rộng cầu chính 35m.

Cầu sẽ nối Bắc Từ Liêm với huyện Đông Anh cũ - nay là xã Thiên Lộc.

Theo phương án được TP Hà Nội phê duyệt, điểm đầu dự án nằm tại nút giao với đường Kỳ Vũ, phường Thượng Cát (quận Bắc Từ Liêm cũ) - nay là phường Thượng Cát. Điểm cuối nằm tại nút giao với đường 23B, thuộc xã Đại Mạch, huyện Đông Anh (cũ) - nay là xã Thiên Lộc.

Việc đầu tư xây dựng cầu Thượng Cát sẽ góp phần đảm bảo tính đồng bộ, thông suốt, nối thông toàn tuyến đường Vành đai 3,5 từ phía Nam lên phía Bắc Sông Hồng; mở thêm đường kết nối phía Tây, Tây Nam Thủ đô giữa các quận, huyện phía Bắc và Nam Sông Hồng; góp phần kết nối liên thông với các tuyến đường khung quan trọng của Thủ đô.

Đường Vành đai 3,5 đi đến cầu Thượng Cát sẽ giao với đường Tây Thăng Long và chạy song song với đường 70.

Bên cạnh đó, cây cầu tạo tiềm lực kinh tế và nâng cao giá trị bất động sản cho những khu vực mà Tuyến đường đi qua, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và tăng cường củng cố an ninh, quốc phòng các quận, huyện: Bắc Từ Liêm, Đông Anh, Mê Linh, Thanh Trì, Hà Đông, Hoài Đức và các địa phương khu vực phía Bắc sông Hồng nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung.