Chưa từng có: Cầu lập kỷ lục Đông Nam Á, nối 2 địa phương giàu nhất Việt Nam vượt tiến độ tới 6 tháng

Cầu Phước An tăng tốc thi công, vượt tiến độ 6 tháng

Sau hơn một năm rưỡi thi công, cầu Phước An – công trình giao thông trọng điểm quốc gia bắc qua sông Thị Vải – đang bước vào giai đoạn tăng tốc với mục tiêu thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2026, sớm hơn kế hoạch ít nhất nửa năm. Dự án được kỳ vọng trở thành mắt xích chiến lược trong mạng lưới logistics, cảng biển và công nghiệp của toàn vùng Đông Nam Bộ.

Khởi công từ tháng 6/2023, cầu Phước An có tổng mức đầu tư 4.900 tỷ đồng, dài 4,4km, trong đó phần cầu chính vượt sông Thị Vải dài hơn 3,5km. Đây là tuyến giao thông huyết mạch kết nối Đồng Nai với TP.HCM, đồng thời liên thông cụm cảng Cái Mép – Thị Vải với các tuyến cao tốc Bến Lức – Long Thành, Biên Hòa – Vũng Tàu và sân bay Long Thành trong tương lai.

Hiện nay, công trường có hơn 350 kỹ sư và công nhân thi công liên tục trên 10 mũi, chia thành 5 gói thầu lớn dọc hai bờ Đồng Nai – TP.HCM. Các hạng mục trọng yếu như bệ móng, thân trụ cầu dẫn, cọc khoan nhồi D1200–D1500 và dầm Extradosed đều đang được triển khai đồng bộ với tiến độ vượt kế hoạch khoảng 15%. Hệ thống cẩu siêu trọng 250–350 tấn được huy động để phục vụ lắp dựng kết cấu nhịp và vận chuyển vật liệu trên luồng hàng hải quốc tế.

Cầu Phước An ứng dụng công nghệ Extradosed – một trong những kỹ thuật cầu hiện đại nhất thế giới, kết hợp ưu điểm của cầu dầm hộp và cầu dây văng. Nhịp chính dài 250m, được xem là dài nhất Đông Nam Á, với 48 bó cáp bố trí theo hai mặt phẳng hình quạt giúp tăng khả năng chịu lực và tạo hiệu ứng thẩm mỹ nổi bật.

Hai trụ chính cao gần 116m có thiết kế dáng “giọt nước”, mang tính khí động học, tạo điểm nhấn kiến trúc cho toàn tuyến. Hệ móng gồm 36 cọc khoan nhồi sâu hơn 60m, được thi công trong điều kiện khắc nghiệt của vùng cửa sông có độ sâu lớn và tàu thuyền qua lại đông đúc.





Cây cầu có nhịp chính dài nhất Đông Nam Á

Việc cầu Phước An sở hữu nhịp chính dài nhất Đông Nam Á không chỉ thể hiện bước tiến vượt bậc về kỹ thuật, mà còn nâng tầm vị thế hạ tầng của toàn vùng Đông Nam Bộ. Với nhịp chính 250m áp dụng công nghệ Extradosed hiện đại, cây cầu được đánh giá là biểu tượng công trình thế hệ mới của vùng kinh tế đầu tàu – nơi hội tụ các trung tâm công nghiệp, cảng biển và logistics lớn nhất cả nước.

Điểm nổi bật của cầu Phước An nằm ở thiết kế kiến trúc độc đáo, với hai trụ chính cao gần 116m được tạo hình “giọt nước”, thể hiện sự mềm mại nhưng mạnh mẽ của một công trình vượt sông quy mô lớn.

Cầu Phước An gần 5.000 tỷ vượt sóng lớn dần nối đôi bờ Đồng Nai - TP.HCM. Ảnh: Báo Xây dựng

Đây là phong cách kiến trúc hiếm thấy ở khu vực Đông Nam Á, góp phần tạo nên một diện mạo hạ tầng hiện đại, đồng thời trở thành điểm nhận diện mới cho cụm cảng nước sâu Cái Mép – Thị Vải. Hình ảnh cây cầu khi hoàn thành sẽ là một biểu tượng đô thị – cảng biển mang tính nhận diện cao, thúc đẩy quảng bá thương hiệu và thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp – logistics.

Bên cạnh giá trị thẩm mỹ, nhịp chính dài 250m còn mang ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ hệ thống vận tải hàng hải của Việt Nam. Khoảng mở rộng lớn này đảm bảo tĩnh không cần thiết cho tàu trọng tải lớn, đặc biệt là các tàu container từ 20.000–30.000 TEU ra vào cụm cảng Cái Mép – Thị Vải – một trong những cảng nước sâu có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Nhịp dài giúp giảm thiểu nguy cơ tai nạn hàng hải trên tuyến luồng quốc tế, nơi có dòng chảy phức tạp và mật độ tàu biển cao.

Sau hơn 2 năm thi công, dự án cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối TP.HCM với Đồng Nai đã hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng. Ảnh: VTC News

Không chỉ phục vụ nhu cầu hiện tại, thiết kế nhịp dài còn đảm bảo khả năng phù hợp với các thế hệ tàu siêu lớn trong tương lai, tránh tình trạng “cầu thấp – cảng cao” vốn từng gây ách tắc và tốn kém chi phí nâng cấp ở nhiều quốc gia. Nhờ đó, cầu Phước An trở thành yếu tố then chốt trong chiến lược phát triển cảng nước sâu mang tầm quốc tế, giúp Việt Nam duy trì lợi thế cạnh tranh với các trung tâm logistics lớn trong khu vực như Singapore, Malaysia hay Thái Lan.

Với những giá trị vượt trội cả về kiến trúc, kỹ thuật và chiến lược, cầu Phước An đang tạo nên một chuẩn mực mới cho các công trình hạ tầng lớn tại Việt Nam. Đây không chỉ là cây cầu phục vụ giao thông, mà còn là biểu tượng cho khát vọng phát triển mạnh mẽ và bền vững của vùng Đông Nam Bộ - khu vực kinh tế đầu tàu đang chuyển mình mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Thái Hà