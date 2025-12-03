Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chưa từng có: FPT bắt tay Vietnam Airlines tổ chức ngày hẹn hò se duyên cho 100 nhân sự độc thân

03-12-2025 - 11:39 AM | Doanh nghiệp

Sự kiện được thiết kế dành cho 50 Cán bộ Phần mềm FPT và 50 Vietnam Airlines trong độ tuổi 24–35.

Trên fanpage chính thức của Tập đoàn FPT vừa chia sẻ thông tin cho biết, Tập đoàn FPT và Vietnam Airlines phối hợp tổ chức một sự kiện dating đặc biệt se duyên cho cán bộ nhân viên 2 bên.

Từ nền tảng văn hóa của hai đơn vị, chương trình mong muốn tạo nên một không gian – nơi mỗi tương tác đều có thể trở thành điểm bắt đầu cho những ý tưởng mới, cơ hội mới và kết nối mới.

Sự kiện mang tên “Maybe – It’s Destiny!” sẽ diễn ra trong duy nhất một ngày 06/12, được tổ chức tại Hola Park, mở ra một cơ hội kết nối dành cho những nhân viên Khối Phần mềm FPT và Vietnam Airlines còn độc thân.

Sự kiện được thiết kế dành cho 50 Cán bộ Phần mềm FPT và 50 Vietnam Airlines trong độ tuổi 24–35.

Sự kiện gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 "Follow The Heart" là chuỗi hoạt động tương tác, thử thách đồng đội và trò chơi sáng tạo giúp phá băng, khám phá sự đồng điệu qua hành động và cảm xúc. Giai đoạn 2 "Destiny Night" ﻿là đêm gala lãng mạng dưới ánh nến và âm nhạc du dương.

Với sự tham gia của 100 nhân sự đến từ FPT và Vietnam Airlines, “Maybe – It’s Destiny!” hứa hẹn mang đến một ngày trọn vẹn, giàu cảm xúc và nhiều cơ hội kết nối giá trị.﻿

