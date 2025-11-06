Chưa từng thấy: Nissan chính thức bán trụ sở chính với giá 643 triệu USD, đánh dấu cuộc tái cấu trúc lớn nhất 20 năm

Hãng tin Reuters cho hay tập đoàn ô tô Nhật Bản Nissan Motor vừa chính thức xác nhận việc bán trụ sở toàn cầu tại thành phố Yokohama với giá 90 tỷ Yên (tương đương khoảng 643 triệu USD) cho một nhóm nhà đầu tư do Minth Group (nhà sản xuất linh kiện ô tô niêm yết tại Hồng Kông) bảo trợ.

Thương vụ này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong chiến dịch tái cấu trúc mạnh mẽ mà Nissan đang tiến hành nhằm vượt qua giai đoạn khó khăn tài chính nghiêm trọng nhất trong hơn hai thập niên.

Thiếu tiền

Theo các nguồn tin thân cận, giao dịch được thực hiện thông qua một công ty mua chuyên biệt do KJR Management, đơn vị bất động sản thuộc tập đoàn đầu tư tư nhân KKR & Co quản lý. Hãng Nissan sẽ thuê lại tòa nhà sau khi chuyển nhượng, đảm bảo hoạt động của trụ sở không bị gián đoạn.

Hình thức “bán và thuê lại” này đang trở thành công cụ phổ biến trong giới doanh nghiệp Nhật Bản khi phải đối mặt với áp lực tài chính lớn nhưng vẫn muốn duy trì quyền sử dụng tài sản chiến lược.

Thương vụ được kỳ vọng sẽ mang lại cho Nissan nguồn vốn tươi mới để bổ sung thanh khoản và giảm bớt gánh nặng nợ nần đang chồng chất. Theo Reuters, hãng có thể ghi nhận khoản thu nhập bất thường khoảng 74 tỷ yên trong niên độ tài chính kết thúc vào tháng 3/2026, một cú hích đáng kể giữa lúc công ty dự báo lỗ hoạt động 275 tỷ yên trong cùng kỳ.

Từng là một trong những trụ cột của ngành công nghiệp ô tô Nhật Bản, Nissan hiện đang đối mặt với tình trạng sa sút kéo dài.

Sau nhiều năm thay đổi lãnh đạo liên tục và chiến lược mờ nhạt, hãng phải chứng kiến doanh số sụt giảm nghiêm trọng tại hai thị trường trọng yếu là Mỹ và Trung Quốc, trong khi dòng sản phẩm ngày càng già cỗi.

Giám đốc điều hành Ivan Espinosa đầu năm nay đã cam kết cắt giảm 20.000 việc làm và thu hẹp mạng lưới sản xuất toàn cầu từ 17 cơ sở xuống còn 10.

Việc bán trụ sở, vốn là biểu tượng của Nissan kể từ khi chuyển từ khu Ginza (Tokyo) về Yokohama năm 2009, được xem như một quyết định mang tính biểu tượng: từ bỏ “niềm kiêu hãnh” để cứu lấy sự sống còn.

Các nhà phân tích nhận định động thái này cho thấy ban lãnh đạo Nissan đang ưu tiên dòng tiền hơn tài sản cố định, điều từng được xem là “điều cấm kỵ” trong văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản.

Động thái của Nissan cũng là minh chứng cho thấy bối cảnh cạnh tranh toàn cầu trong ngành ô tô đang thay đổi chóng mặt. Sự trỗi dậy của các hãng xe Trung Quốc, đặc biệt trong mảng xe điện, đang đẩy các nhà sản xuất truyền thống như Nissan vào thế phòng thủ.

Trong khi Toyota và Honda đầu tư mạnh vào công nghệ pin thể rắn và xe hybrid, Nissan vẫn loay hoay tìm lại chỗ đứng sau thành công ngắn ngủi của dòng Leaf, mẫu xe điện thương mại đầu tiên của hãng.

Giới phân tích cho rằng, việc bán trụ sở không chỉ là hành động tài chính, mà còn là thông điệp về sự chuyển mình: Nissan đang sẵn sàng từ bỏ tài sản mang tính biểu tượng để tập trung cho chiến lược phát triển sản phẩm, đặc biệt trong mảng xe điện và công nghệ tự hành.

Tuy nhiên, đây cũng là “canh bạc” đầy rủi ro bởi sau khi bán tài sản, công ty sẽ phải gánh chi phí thuê dài hạn, trong khi lợi nhuận vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục.

Với 90 tỷ Yên thu về, Nissan có thể tạm thời củng cố bảng cân đối kế toán và kéo dài thời gian trước khi phải đối mặt với vòng cắt giảm tiếp theo. Nhưng các nhà đầu tư vẫn thận trọng. Câu hỏi lớn nhất hiện nay là liệu số tiền đó có đủ để khởi động lại động cơ tăng trưởng đang nguội lạnh của một thương hiệu từng là niềm tự hào của nước Nhật hay không.

Trong khi tòa nhà trụ sở 22 tầng bên bờ sông tại Yokohama sắp đổi chủ, Nissan vẫn đang tìm cách tái định nghĩa chính mình trong kỷ nguyên xe điện. Giống như hành trình từ Tokyo trở lại Yokohama cách đây hơn một thập niên, lần này, con đường hồi sinh của hãng có thể sẽ dài và nhiều khúc quanh hơn bao giờ hết.

