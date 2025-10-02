Nissan hoãn làm xe điện tại Mỹ, chuyển sang đặt cược vào hybrid giá mềm

Nissan vừa quyết định tạm hoãn kế hoạch sản xuất xe điện tại Mỹ trong bối cảnh các ưu đãi thuế dành cho người mua EV cạn kiệt.

Thông tin từ Nikkei cho biết, mẫu SUV điện Ariya sẽ ngừng sản xuất cho thị trường Mỹ từ năm mẫu 2026, đánh dấu bước lùi đáng kể trong tham vọng chinh phục phân khúc xe điện tại một trong những thị trường lớn và cạnh tranh nhất toàn cầu. Đây là diễn biến gây bất ngờ nhưng cũng phản ánh rõ những thách thức mà ngành xe điện đang phải đối mặt khi các chính sách hỗ trợ thay đổi nhanh chóng.

Chương trình tín thuế 7.500 USD từng là “lá bùa hộ mệnh” cho người tiêu dùng Mỹ khi chọn mua xe điện, giúp giá bán dễ tiếp cận hơn và từ đó, thúc đẩy doanh số bùng nổ trong vài năm qua. Thế nhưng, từ cuối tháng 9, ưu đãi này chính thức hết hiệu lực. Các nhà phân tích từ Stanford, Duke và UC Berkeley dự báo, doanh số EV tại Mỹ có thể sụt giảm tới 27% khi khoản hỗ trợ này mất đi.

Với Nissan, vốn đang phải gánh chi phí sản xuất và nhập khẩu cao, việc tiếp tục đầu tư mạnh cho EV tại Mỹ chẳng khác nào “đi trên dây”. Đặc biệt, chính sách áp thuế với xe nhập khẩu từ Nhật cũng khiến lợi thế cạnh tranh của Ariya bị bào mòn. Một chiếc SUV điện cao cấp mất đi ưu đãi thuế, lại đội giá vì chi phí nhập khẩu, gần như không còn có thể cạnh tranh trước làn sóng hybrid, EV Trung Quốc, Hàn Quốc giá mềm.

Nissan từng đặt kỳ vọng lớn vào thị trường Mỹ, thậm chí dự chi 500 triệu USD để biến nhà máy ở Mississippi thành trung tâm sản xuất EV. Nhưng khi bức tranh thực tế không còn màu hồng, hãng buộc phải dừng lại.

Lệnh tạm ngưng sản xuất Ariya và “đóng băng” một số dự án crossover điện mới được xem như bước đi nhằm giảm thiểu rủi ro tài chính và tái phân bổ nguồn lực. Động thái này cũng phù hợp với kế hoạch tái cơ cấu toàn cầu của Nissan, vốn đã cắt giảm sản lượng từ 3,5 triệu xe xuống 2,5 triệu xe/năm và dự kiến đóng cửa nhiều nhà máy, trong đó có Oppama tại Nhật Bản vào năm 2028.

Thay vì mạo hiểm với những dòng EV cao cấp, Nissan đang hướng về chiến lược “ít nhưng hiệu quả”, tập trung vào mẫu Leaf thế hệ mới với giá bán cạnh tranh hơn và phù hợp với nhu cầu phổ thông. Đây được coi là “cửa ngõ” giúp Nissan duy trì chỗ đứng trong cuộc đua điện hóa, trong khi vẫn đảm bảo sự cân bằng tài chính.

Bên cạnh đó, hãng cũng đặt cược vào xu hướng hybrid – dòng xe lai đang trở thành giải pháp trung gian được ưa chuộng. Hybrid không phụ thuộc hoàn toàn vào pin, ít gặp rào cản về hạ tầng sạc và không bị tác động trực tiếp khi các ưu đãi thuế EV biến mất. Thành công của Toyota trong chiến lược song hành hybrid và EV đã chứng minh đây là hướng đi khôn ngoan trong giai đoạn quá độ.

Nissan kỳ vọng, hybrid sẽ là chiếc cầu nối giúp họ duy trì doanh số trong bối cảnh thị trường EV Mỹ đứng trước nguy cơ đình trệ. Đối với người tiêu dùng, hybrid cũng dễ tiếp cận hơn, vừa tiết kiệm nhiên liệu vừa đáp ứng quy chuẩn khí thải ngày càng khắt khe. Với chiến lược này, Nissan sẽ có thể linh hoạt phân bổ sản phẩm: đẩy mạnh EV ở những thị trường có ưu đãi và hạ tầng thuận lợi, còn tại Mỹ và nhiều quốc gia khác, hybrid sẽ giữ vai trò mũi nhọn.

