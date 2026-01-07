Chung cư dọc Quốc lộ 13: Vì sao đang trở thành lựa chọn an cư mới của người trẻ TP.HCM

Báo cáo Quý 2/2025 của Savills Việt Nam cho thấy giá bán sơ cấp trung bình tại TP.HCM cũ trong giai đoạn 2024 và quý I/2025 đạt khoảng 90 triệu đồng/m². Trước bối cảnh đó, xu hướng dịch chuyển ra các trục kết nối trọng điểm đang diễn ra rõ nét, trong đó Quốc lộ 13 nổi lên như một lựa chọn đáng chú ý.

Quốc lộ 13 – trục giao thông dẫn dắt dòng dịch chuyển an cư

Quốc lộ 13 là tuyến giao thông huyết mạch kết nối TP.HCM với khu Đông Bắc, đặc biệt là tỉnh Bình Dương (cũ) – một trong những địa phương có tốc độ đô thị hóa và phát triển công nghiệp nhanh nhất cả nước. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, Bình Dương hiện nằm trong nhóm các tỉnh thu hút lao động nhập cư lớn, với hàng trăm nghìn chuyên gia, kỹ sư và người lao động làm việc lâu dài.

Bên cạnh đó, khu vực dọc Quốc lộ 13 đang được hưởng lợi từ các định hướng phát triển hạ tầng giao thông công cộng trong dài hạn với việc mở rộng 10 làn xe, lên đến 60m và kế hoạch xây dựng tuyến metro số 2 góp phần rút ngắn thời gian di chuyển giữa nơi ở và nơi làm việc. Thực tế cho thấy, nhiều người trẻ làm việc tại trung tâm TP.HCM nhưng sinh sống tại khu vực giáp ranh Bình Dương (cũ) đã lựa chọn Quốc lộ 13 như một "điểm cân bằng" giữa khoảng cách, chi phí và chất lượng sống.

Chung cư dọc Quốc lộ 13 đáp ứng nhu cầu ở thật

Không còn chạy theo các dự án mang tính đầu cơ hay cao cấp hóa quá mức, người trẻ ngày nay có xu hướng lựa chọn những dự án phục vụ nhu cầu ở thật. Theo khảo sát của CBRE Việt Nam, nhóm khách hàng dưới 35 tuổi ưu tiên các yếu tố như khả năng chi trả, kết nối giao thông thuận tiện và môi trường sống ổn định hơn là các tiện ích xa xỉ.

Các dự án chung cư dọc Quốc lộ 13 đang đáp ứng khá tốt những tiêu chí này: Gần các khu công nghiệp, trung tâm việc làm, giúp giảm áp lực di chuyển hàng ngày; Mức giá phù hợp hơn so với khu trung tâm, tạo điều kiện để người trẻ sở hữu căn nhà đầu tiên; Hệ thống tiện ích đa dạng, phục vụ sinh hoạt gia đình, hướng đến cộng đồng cư dân ổn định.

Đây cũng là lý do khiến nhiều người trẻ xem việc an cư tại khu vực này không còn là giải pháp "tạm thời", mà là lựa chọn lâu dài, phù hợp với kế hoạch tài chính và phong cách sống.

An cư dài hạn thay vì lựa chọn ngắn hạn

Thay vì chấp nhận thuê nhà dài hạn hoặc mua nhà với áp lực tài chính lớn, người trẻ đang chủ động tìm kiếm những khu vực có tiềm năng phát triển bền vững, nơi giá trị sống và giá trị tài sản có thể song hành theo thời gian. Quốc lộ 13, với lợi thế về kết nối và dư địa phát triển đô thị, đang dần đáp ứng kỳ vọng đó.

Các chuyên gia nhận định, trong bối cảnh thị trường bất động sản hướng đến sự ổn định và minh bạch hơn, những dự án tập trung vào nhu cầu ở thật, vị trí kết nối tốt và pháp lý rõ ràng sẽ tiếp tục được người mua ưu tiên.

Hé lộ dự án mới tại trục Quốc lộ 13 - Bcons NewSky

Dự án Bcons NewSky ngay mặt tiền quốc lộ 13. Nguồn: Tập đoàn Bcons

Trong bối cảnh xu hướng an cư dọc Quốc lộ 13 ngày càng rõ nét, tập đoàn Bcons dự kiến sẽ chính thức giới thiệu dự án căn hộ mới tại trục đường này vào ngày 11.01.2026, mang đến thêm một lựa chọn an cư đáng chú ý cho người mua ở thật, đồng thời góp phần bổ sung nguồn cung phù hợp với nhu cầu thực của thị trường.