Chung cư siêu sang TPHCM chạm mốc 450 triệu đồng/m2 gây choáng

Chung cư hạng sang tại TPHCM đạt 450 triệu đồng/m2

Dữ liệu từ Batdongsan.com.vn cho thấy, trong 10 tháng đầu năm, thị trường chung cư tại TPHCM vẫn duy trì sức nóng. Dù chỉ chiếm 28% tỷ trọng nguồn cung cả nước, song chung cư trung tâm lại thu hút tới 45% mức độ quan tâm, cao vượt trội so với các loại hình khác.

Đáng chú ý, phân khúc chung cư hạng sang (từ 80 triệu đồng/m2) tại trung tâm TPHCM đang có sự tăng trưởng mạnh cả về nguồn cung lẫn mức độ quan tâm. Trong quý III/2025, mức độ quan tâm của chung cư hạng sang tăng tới 168% so với cùng kỳ năm trước - mức tăng đáng chú ý trong bối cảnh thị trường chung còn thận trọng.

Thị trường ghi nhận nhiều dự án chung cư hạng sang thiết lập mặt bằng giá mới. Tại Quận 1 (cũ), một số dự án thứ cấp đạt khoảng 413 triệu đồng/m2, Quận 2 (cũ) khoảng 314 triệu đồng/m2, trong khi các dự án còn lại phổ biến ở ngưỡng 101-182 triệu đồng/m2. Giá chung cư tăng bởi nhu cầu ở thực và giá phân khúc ở thực như nhà riêng cũng đang ở mức cao vượt khả năng chi trả.

Cụ thể, mức giá cao nhất là 450 triệu đồng/m2 tại Grand Marina, kế đến là The Opera Residence 350 triệu đồng/m2, vị trí liền kề bên là The Metropole 250 triệu đồng/m2…

Theo ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn, trong giai đoạn 2015-2025, giá bất động sản trung tâm TPHCM tăng mạnh trên tất cả các phân khúc, nhưng mức tăng không đồng đều. Đất nền dẫn đầu với mức tăng 384% (từ 25 triệu lên 121 triệu đồng/m2), tiếp theo là chung cư tăng 197% (từ 31 triệu lên 92 triệu đồng/m2), nhà riêng tăng 168% ( từ 56 triệu lên 150 triệu đồng/m2) và nhà mặt phố tăng 134% (từ 92 triệu lên 215 triệu đồng/m2).

Sự tăng giá nhanh của đất nền và nhà riêng đang tạo áp lực tài chính lên người mua trung tâm, thúc đẩy xu hướng chuyển hướng sang chung cư cao tầng - nơi mức đầu tư hợp lý hơn nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn sống, tiện ích, an ninh và kết nối thuận lợi.

“Nhìn dài hạn, Thủ Thiêm không chỉ là không gian mở rộng của trung tâm, mà có khả năng trở thành trung tâm đối trọng về kinh tế, tài chính trong vòng 5-10 năm tới, khi các dự án hạ tầng và tài chính hoàn thiện. Sự hình thành mạng lưới đa trung tâm sẽ làm thay đổi cách vận hành của đô thị, kéo theo nhu cầu nhà ở chất lượng cao tiếp tục tăng”, ông nhận định.

Bất động sản hạng sang sẽ tiếp tục tăng trưởng

Theo ông, bất động sản trung tâm, bao gồm cả khu cũ lẫn Thủ Thiêm vẫn giữ vị thế đặc biệt gồm nhu cầu ổn định và chịu ảnh hưởng trực tiếp từ năng lực kết nối hạ tầng. Đây là những yếu tố giúp phân khúc này duy trì sức đề kháng tốt trong trung hạn đến dài hạn, ngay cả khi thị trường chung trải qua các chu kỳ điều chỉnh.

Ông Mauro Gasparotti - Giám đốc cấp cao Savills Hotels Đông Nam Á, cho rằng nền tảng đầu tiên bảo chứng cho sự tăng trưởng dài hạn của bất động sản cao cấp, hạng sang là sự dịch chuyển cấu trúc dân số giàu nhanh của Việt Nam. Sự mở rộng nhanh của tầng lớp trung - thượng lưu khiến nhu cầu chuyển từ "sở hữu nhà" sang "tạo dựng phong cách sống" gia tăng ngày càng rõ rệt. Xu hướng ưu tiên chất lượng sống đang tiến gần các thị trường phát triển như Singapore, Bangkok hay Dubai, đồng nghĩa với dư địa phát triển nhà cao cấp ngày càng lớn.

Hai lực đẩy còn lại đến từ hạ tầng và pháp lý, nhân tố làm giảm rủi ro và mở rộng không gian phát triển. Các tuyến đường cao tốc, metro và sân bay mới đang cải thiện kết nối giữa các đô thị vệ tinh, giúp nguồn cung nhà ở cao cấp dần mở rộng sang vùng phụ cận. Môi trường pháp lý rõ ràng tạo niềm tin đầu tư và thúc đẩy dòng vốn dài hạn, góp phần gia tăng thanh khoản nhà cao cấp.

Sự kết hợp giữa lực cầu mạnh, hạ tầng mở rộng và khung pháp lý rõ ràng giúp bất động sản cao cấp Việt Nam duy trì đà tăng trưởng, đồng thời mở rộng từ lõi trung tâm sang các khu vực mới với không gian phát triển lớn hơn. Đây được xem là xu hướng tất yếu khi thị trường tiến gần chuẩn mực các đô thị phát triển trong khu vực, đồng thời định hình lại cách doanh nghiệp phát triển sản phẩm, tập trung vào trải nghiệm sống chuẩn mực, dịch vụ cá nhân hóa và giá trị bền vững.