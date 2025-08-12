Chung kết VPBank Technology Hackathon 2025 gọi tên những giải pháp công nghệ xuất sắc

Vòng chung kết bùng nổ với những ý tưởng công nghệ nổi bật

VPBank Technology Hackathon 2025 – Junior Track đã khép lại bằng vòng chung kết với không khí sôi động, quy tụ 22 đội thi và 90 thí sinh tham gia thuyết trình trước Hội đồng giám khảo đến từ VPBank và Amazon Web Services (AWS). Đây là chặng cuối cùng trong hành trình tuyển chọn và ươm mầm tài năng công nghệ trẻ, hướng tới ứng dụng vào thực tiễn ngân hàng số.

Trải qua hơn ba tháng với ba vòng thi, các đội thi không chỉ chứng minh được khả năng tư duy logic, năng lực công nghệ mà còn thể hiện sự nhạy bén với các bài toán thực tiễn từ hệ sinh thái ngân hàng. Trong khuôn khổ vòng Prototype, các đội đã được hỗ trợ AWS Credits để phát triển sản phẩm mẫu. Tại vòng chung kết, những giải pháp khả thi nhất tiếp tục được hoàn thiện, thuyết trình trực tiếp trước Hội đồng giám khảo - nơi các tiêu chí về kỹ thuật, khả năng mở rộng, tính ứng dụng và tiềm năng triển khai thực tế được đặt lên hàng đầu.

Hội đồng giám khảo đánh giá cao chất lượng thí sinh và các giải pháp tại vòng Chung kết

Theo Hội đồng giám khảo, thử thách năm nay rất đa dạng và mang tính cập nhật cao, đặc biệt là ở lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (AI). Các đội thi đã thể hiện tư duy sáng tạo, khả năng phân tích và ứng dụng công nghệ hiện đại một cách linh hoạt. Với sự hỗ trợ chuyên môn từ đội ngũ mentor và nền tảng công nghệ tiên tiến của AWS, nhiều đội thi xây dựng giải pháp rất chặt chẽ và có tiềm năng triển khai thực tế. Kỹ năng thuyết trình và phản biện của các thí sinh cũng được đánh giá cao, thể hiện quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng và sự tự tin.

Kết quả chung cuộc, Nhà vô địch đã gọi tên Vision of Chosen (Nhóm 16) với giải pháp LLM-Based IaC Drift Analyzer (Phát hiện sai lệch hạ tầng dựa trên mô hình ngữ nghĩa lớn). Đội thi gồm 5 thành viên gây ấn tượng bởi bài thi sử dụng hiệu quả các công nghệ của AWS, giải pháp có thể xử lý sự cố theo thời gian thực và kiến trúc multi-agent rõ ràng, có khả năng ứng dụng thực tiễn cao tại VPBank.

Giải Nhì và Giải Ba lần lượt được trao cho đội Zero Bugs (Nhóm 160) và FSDS (Nhóm 281). Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao ba giải thưởng giải pháp: Trailblazer Innovation Award (Giải pháp sáng tạo) cho đội K Mult (Nhóm 181); AWSome Architecture Award (Tối ưu công nghệ) cho đội Sema (Nhóm 190). Giải thưởng Pitch Perfect Award (Trình bày xuất sắc) cũng được trao cho đội Nhanvientrucpage (Nhóm 162).

Ngoài các giải tập thể, Ban Tổ chức cũng vinh danh 5 giải cá nhân Hackathon Star – giải thưởng đặc biệt dành cho những thí sinh nổi bật nhất, thể hiện bản lĩnh xuyên suốt cuộc thi. Các thí sinh lọt vào vòng chung kết đều bày tỏ mong muốn được gia nhập đội ngũ VPBank để tiếp tục phát triển và hiện thực hóa giải pháp của mình trong môi trường chuyên nghiệp.

Từ sân chơi tài năng đến bước khởi đầu sự nghiệp

Phát biểu tại vòng chung kết, bà Lưu Thị Thảo, Phó Tổng Giám đốc Thường trực và Giám đốc Điều hành cao cấp VPBank khẳng định: "VPBank Technology Hackathon đã tạo dựng được thương hiệu trong cộng đồng công nghệ suốt ba năm qua. Không dừng lại ở sân chơi công nghệ, cuộc thi là cánh cửa để kết nối VPBank với các tài năng trẻ trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Khoa học dữ liệu."

Cũng theo Phó Tổng Giám đốc Thường trực VPBank, 90 thí sinh đạt giải sẽ được tuyển thẳng vào VPBank Young Talents 2025 - chương trình phát triển tài năng trẻ với lộ trình nghề nghiệp rõ ràng, chế độ đãi ngộ cạnh tranh và cơ hội trực tiếp tham gia các dự án lớn tại VPBank. "Chúng tôi tin tưởng rằng, với môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, sáng tạo, VPBank sẽ là điểm bắt đầu cho một hành trình để các tài năng thoả sức phát huy năng lực, hiện thực hoá các ý tưởng sáng tạo, tạo các bước đột phá mang lại các thành tựu vượt trội" - bà Lưu Thị Thảo nhấn mạnh.

Theo Giám đốc Khối Quản trị Nguồn nhân lực VPBank Trần Thị Diệp Anh, cuộc thi năm nay thu hút tới 1.200 thí sinh, tạo nguồn ứng viên tiềm năng cho VPBank Young Talents trong lĩnh vực công nghệ thông tin và khoa học dữ liệu. Bên cạnh VPBank Technology Hackathon, VPBank cũng đầu tư xây dựng các chương trình đồng hành để đào tạo và phát triển các bạn trẻ, trao cơ hội, giúp các bạn tích lũy kinh nghiệm và có thể nhanh chóng đạt kết quả rõ ràng cũng như thành công trong công việc.

"Với tầm nhìn dài hạn, VPBank luôn ưu tiên đầu tư vào nguồn nhân lực trẻ nhằm xây dựng đội ngũ kế cận vững mạnh cho tương lai, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững" - bà Diệp Anh chia sẻ thêm.

VPBank Technology Hackathon for Junior 2025 mở ra cơ hội nghề nghiệp cho các tài năng trẻ

VPBank Technology Hackathon 2025 – Junior Track khép lại với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Tuy nhiên, hành trình kiến tạo môi trường để các tài năng công nghệ thể hiện đam mê, khẳng định năng lực và tiếp cận các cơ hội nghề nghiệp tương lai vẫn đang tiếp diễn. Ngay trong tháng 9/2025, VPBank sẽ tiếp tục tổ chức VPBank Technology Hackathon 2025 - Senior Track - cuộc thi dành riêng cho các kỹ sư, chuyên gia công nghệ có từ hai năm kinh nghiệm trở lên, kỳ vọng thu hút những ứng viên có chiều sâu chuyên môn, kinh nghiệm thực chiến và tinh thần đổi mới để đồng hành cùng VPBank trong các dự án chiến lược.

Sự kế tiếp giữa hai cuộc thi thể hiện nỗ lực nhất quán của VPBank trong việc kiến tạo môi trường phát triển chuyên sâu cho cộng đồng công nghệ, từ tài năng trẻ đến các chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, qua đó góp phần xây dựng nguồn lực công nghệ nội bộ vững mạnh, chủ động bắt nhịp với chuyển động nhanh của thị trường và thời đại số.