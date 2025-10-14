Chứng khoán AAS báo lãi gấp 7 lần, hoàn thành sớm kế hoạch năm

Theo báo cáo tài chính quý 3/2025 công bố mới đây, CTCP Chứng khoán SmartInvest (mã AAS) ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 112 tỷ đồng, gấp 7 lần cùng kỳ năm ngoái (YoY), hoàn thành hơn 200% kế hoạch lợi nhuận của năm chỉ sau 9 tháng. Động lực tăng trưởng chủ yếu từ mảng tự doanh.

Cụ thể, tổng doanh thu hoạt động của công ty trong kỳ đạt 230 tỷ đồng, tăng 142% YoY. Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đóng góp 215 tỷ đồng, gấp 2,5 lần YoY. Ngược chiều, lỗ các tài sản FVTPL ở mức 35 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2024. Trừ đi phần chi phí tự doanh không đáng kể, công ty lãi thuần 180 tỷ đồng từ nghiệp vụ kinh doanh này, gấp 3,4 lần YoY.

Tại thời điểm cuối quý 3/2025, Chứng khoán SmartInvest rót 991 tỷ đồng vào mục FVTPL, giảm 38% so với đầu năm nhưng tăng 30% so với cuối quý 2/2025. Công ty này chủ yếu đầu tư trái phiếu (493 tỷ đồng), tuy nhiên khoản đầu tư này giảm mạnh hơn 1.000 tỷ đồng so với đầu năm.

AAS đạt mức lợi nhuận tốt và sớm hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm chỉ sau 9 tháng

Ngược chiều, AAS tăng đầu tư vào cổ phiếu niêm yết (giá gốc hơn 192 tỷ đồng) và cổ phiếu chưa niêm yết (giá gốc hơn 191 tỷ đồng). Trong đó, cổ phiếu được rót nhiều vốn nhất là SHB, với giá trị gần 120 tỷ đồng (tạm lãi gần 4 tỷ đồng); tiếp đến là HPG, với giá trị 66,5 tỷ đồng (tạm lãi gần 8 tỷ đồng).

Ngoài danh mục FVTPL, Chứng khoán SmartInvest còn có hơn 260 tỷ đồng tại danh mục tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS), là cổ phiếu niêm yết; hơn 203 tỷ đồng trong mục đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM).

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2025, AAS đạt 468 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 36% YoY; lợi nhuận sau thuế đạt 160 tỷ đồng, tăng 122% YoY.

Năm 2025, công ty chứng khoán đặt mục tiêu doanh thu hoạt động 520 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 82 tỷ đồng; lần lượt tăng 27% và 11% YoY. Như vậy sau 9 tháng, AAS đã thực hiện được 90% kế hoạch doanh thu và gần 200% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trước SmartInvest, hàng loạt công ty chứng khoán cũng công bố lợi nhuận quý 3/2025 tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS, mã TCX) đạt 1.620 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 85% YoY. Luỹ kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 4.050 tỷ đồng, tăng 31% YoY.

Chứng khoán VIX (mã VIX) đạt 2.449 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gấp 9 lần YoY. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm của công ty này đạt 4.123 tỷ đồng, gấp 7,5 lần YoY.

Chứng khoán VPBank (VPBankS) báo lãi sau thuế quý 3/2025 đạt 1.892 tỷ đồng, gấp 7 lần so với con số 272 tỷ đồng đạt được trong quý 3/2024. 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của công ty này đạt 2.614 tỷ đồng, gấp gần 4 lần YoY.

Chứng khoán MB (MBS) lãi sau thuế 333 tỷ đồng trong quý 3/2025, tăng 86% YoY. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm đạt 823 tỷ đồng, tăng 42% YoY.

Chứng khoán VPS (VPS) ước đạt lợi nhuận sau thuế 9 tháng là 2.500 tỷ đồng, trong đó riêng quý 3 đạt 1.000 tỷ đồng, tăng 65% YoY.

Nhìn chung, các mảng kinh doanh của các công ty chứng khoán như cho vay ký quỹ (margin), môi giới, tự doanh... đều tích cực. Điều này được hỗ trợ bởi thị trường chứng khoán diễn biến sôi động trong quý 3/2025, thanh khoản tăng vọt với nhưng phiên giao dịch 60.000 tỷ đồng - 70.000 tỷ đồng.