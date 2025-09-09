Chứng khoán APEC bị kiểm toán “nghi ngờ” về 143,6 tỷ đồng tiền tạm ứng cho nhân viên có nguy cơ thất thoát
Bán niên 2025, Công ty CP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (APS) lỗ ròng 31,8 tỷ đồng trong khi BCTC bị kiểm toán có ý kiến ngoại trừ về 143,6 tỷ đồng tiền tạm ứng cho nhân viên có nguy cơ thất thoát.
Công ty CP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (APS) vừa có văn bản gửi HNX công bố về tình hình tài chính bán niên 2025.
Theo đó, khóa sổ quý 2/2025, APS lỗ trước thuế 39,6 tỷ đồng, sau khi nộp thuế, APS lỗ ròng 31,8 tỷ đồng. Lũy kế tại thời điểm 30/6/2025, APS lỗ 75,3 tỷ đồng.
Vốn chủ sở hữu của APS đã giảm từ 816,4 tỷ đồng xuống còn 771,2 tỷ đồng.
Điểm tích cực ghi nhận trong tình hình tài chính của APS là nợ phải trả đã giảm mạnh dù quy mô khoản mục này trên BCTC không lớn từ 12 tỷ đồng xuống còn 6,3 tỷ đồng.
Đáng chú ý, theo thông tin do APS công bố, BCTC bán niên soát xét của doanh nghiệp đã bị Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY đưa ra ý kiến ngoại trừ.
Về phần ý kiến ngoại trừ này, BCTC bán niên soát xét của APS, đơn vị kiểm toán UHY đã đã đưa ra ý kiến ngoại từ đối với khoản mục “Tạm ứng” Mã số 131 trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 30/6/2025, bao gồm khoản tạm ứng cho các cá nhân là nhân viên công ty với mục đích tạm ứng kinh doanh số tiền 143,6 tỷ đồng (tại ngày 1/1/2025 là 144,6 tỷ đồng).
“Tính đến thời điểm phát hành báo cáo này, chúng tôi chưa được cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan đến tình hình sử dụng các khoản tạm ứng nêu trên. Mắc dù Ban Tổng Giám đốc đã đánh giá các khoản tạm ứng trên là những khoản có thể gây ra tổn thất tài sản và đã thực hiện trích lập dự phòng 100% giá trị. Tuy nhiên, chúng tôi không đánh giá được tính hiện hữu, mục đích cũng như tính hợp lý của các khoản tạm ứng này” , đơn vị kiểm toán UHY nêu trong BCTC bán niên soát xét của APS.
Liên quan đến hoạt động quản trị doanh nghiệp, mới đây, sau 2 lần đầu tổ chức bất thành do không đủ túc số, ngày 17/6, APS mới tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 lần 3 với sự tham dự của 29 cổ đông, đại diện 23,3 triệu cổ phần, tương ứng với 28,7% tổng số cổ phần có quyền dự họp của công ty.
Trái ngược với hàng loạt công ty chứng khoán trên thị trường, Chứng khoán APS không có kế hoạch tăng vốn trong năm 2025. Trong bối cảnh vốn điều lệ mới chỉ đạt 830 tỷ đồng, còn chưa chạm ngưỡng 1.000 tỷ đồng, nhiều cổ đông tại đại hội băn khoăn về khả năng cạnh tranh của APS.
Trả lời cổ đông, ông Nguyễn Đức Quân thừa nhận nguồn vốn hiện tại của APS còn khá khiêm tốn so với nhu cầu phát triển. Tuy nhiên, trong giai đoạn vừa qua, giá cổ phiếu của công ty không ở mức thuận lợi để triển khai phương án tăng vốn. Tâm lý phổ biến của nhà đầu tư là chỉ sẵn sàng tham gia góp vốn khi giá phát hành cao hơn mệnh giá, tối thiểu là trên 10.000 đồng/CP, nhằm kỳ vọng vào sự tăng trưởng.
Theo kế hoạch, lợi nhuận trước thuế năm 2025 dự kiến đạt khoảng 44,3 tỷ đồng – tuy chưa đạt kỳ vọng của cổ đông và thị trường, nhưng cũng là bước cải thiện so với năm 2024. Tổng giám đốc APS hy vọng rằng với sự ổn định của thị trường và môi trường vĩ mô, giá cổ phiếu APS sẽ có những chuyển biến tích cực hơn trong thời gian tới.
Cũng tại đại hội nói trên, cổ đông APS đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 với tổng doanh thu đạt 94,8 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 44,3 tỷ đồng, lần lượt giảm 60% và tăng 116% so với kết quả năm 2024.
Nhịp Sống Thị Trường