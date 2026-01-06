Chứng khoán BIDV huy động thành công 300 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Chứng khoán BIDV (BSC) vừa có văn bản công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu.

Cụ thể, trong 2 ngày 30/12/2025 và 31/12/2025, Chứng khoán BIDV đã phát hành thành công 3.000 trái phiếu mã BSI12501 ra thị trường trong nước.

Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 300 tỷ đồng, kỳ hạn 1 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 30/12/2026.

Chứng khoán BIDV có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ trái phiếu lưu hành từ Người sở hữu trái phiếu vào ngày tròn 6 tháng kể từ ngày phát hành.

Trước đó, Chứng khoán BIDV đã phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2025. Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến phát hành tối đa 5.000 trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, qua đó huy động tối đa 500 tỷ đồng.

Số lượng trái phiếu trên dự kiến được chia thành 2 đợt phát hành. Trong đó, đợt 1 doanh nghiệp sẽ phát hành lô trái phiếu mã BSI12501 nêu trên với tổng giá trị trái phiếu theo mệnh giá tối đa là 300 tỷ đồng; đợt 2 là mã BSI12502 với giá trị còn lại sau khi trừ đi giá trị phát hành đợt 1, đảm bảo tổng quy mô phát hành không vượt quá 500 tỷ đồng.

Thời điểm chào bán trong quý IV/2025. Mỗi mã trái phiếu có kỳ hạn 1 năm. Tổ chức phát hành có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ trái phiếu vào ngày tròn 6 tháng kể từ ngày phát hành của mỗi đợt.

Số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu sẽ được dùng để cơ cấu nợ của tổ chức phát hành. Các khoản vay được cơ cấu dự kiến là các khoản vay ngân hàng có kỳ hạn tối đa 12 tháng. Cụ thể như sau:

Nguồn: BSC

Tại thời điểm 30/9/2025, Chứng khoán BIDV không có dư nợ trái phiếu. Vay nợ tài chính ngắn hạn ghi nhận hơn 9.900 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với đầu năm. Trong đó hơn 8.700 tỷ đồng là vay ngân hàng, còn lại gần 1.200 tỷ đồng là vay cá nhân, tổ chức khác.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2025, Chứng khoán BIDV mang về gần 688 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 269 tỷ đồng, tăng gấp 2,8 lần so với quý III/2024.

Tính chung 9 tháng đầu năm, BSC ghi nhận doanh thu hoạt động 1.531 tỷ đồng, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm 2024. Kết quả, lợi nhuận trước thuế đạt 496 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ.