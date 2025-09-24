Chứng khoán "cưa chân bàn" đến bao giờ?

Sau chuỗi ngày thăng hoa, VN-Index đang chật vật trong việc chinh phục ngưỡng 1.700 điểm. Kể từ đỉnh ngắn hạn hồi đầu tháng 9 tới nay, chứng khoán Việt Nam rơi vào trạng thái sideway down với những phiên hồi phục với biên độ nhỏ, sau đó nhịp điều chỉnh sâu hơn xuất hiện xoá sạch đà tăng của chỉ số.

Hiện tượng “ru ngủ cưa chân bàn” đang được nhiều nhà đầu tư mô tả cho trạng thái hiện tại của VN-Index. Mặc dù mức giảm trên chỉ số chưa quá lớn nhưng độ “sát thương” với tài khoản nhà đầu tư là không nhỏ.

Theo ông Nguyễn Minh Hoàng , Giám đốc Phân tích Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (VFS) , trạng thái “cưa chân bàn” diễn ra sau khi VN-Index đã liên tục thất bại trước ngưỡng 1.700 điểm. Tính đến thời điểm hiện tại, thị trường đã điều chỉnh trên 4%, tương đương hơn 70 điểm kể từ đỉnh sau chuỗi tăng nóng, bất chấp những thông tin tích cực như Fed hạ lãi suất hay ngày công bố kết quả nâng hạng thị trường đang cận kề. Giá trị giao dịch trung bình mỗi phiên kể từ đầu tháng 9 đạt khoảng 34.000 tỷ đồng (-23% so với tháng trước).

Việc thị trường giằng co với thanh khoản sụt giảm đến từ một số yếu tố.

Thứ nhất, việc Fed hạ lãi suất cũng như nâng hạng thị trường dù tác động tích cực nhưng không phải là câu chuyện mới mà đã được thị trường kỳ vọng trong thời gian vừa qua. Những thông tin trên cộng hưởng với yếu tố vĩ mô ổn định đã củng cố cho nhịp tăng của thị trường. Do đó, khi những sự kiện này được công bố thì những nhịp rung lắc do hoạt động chốt lời theo hiệu ứng “tin ra là bán” của một số nhà đầu tư để bảo toàn lợi nhuận đã tích lũy trong những tháng qua là không thể tránh khỏi.

Thứ hai, tâm lý thị trường cũng thận trọng hơn khi sau một nhịp tăng mạnh, mặt bằng giá cổ phiếu không còn hấp dẫn như trước. Hiện tại, thị trường đang giao dịch ở P/E 14,87 lần, cao hơn so với mức 13,5 lần trung bình 5 năm.

Thứ ba, theo thống kê, thị trường thường biến động mạnh trong giai đoạn cuối tháng 9 - giữa tháng 10 khi các quỹ ETF thực hiện cơ cấu danh mục quý 3, cùng với bức tranh KQKD quý 3 của các doanh nghiệp dần lộ diện. Vì vậy, nhiều nhà đầu tư chọn cách đừng ngoài quan sát thị trường.

Dữ liệu quá khứ cho thấy thị trường thường ghi nhận hiệu suất đầu tư thấp trong tháng 9 và hiện VN-Index vẫn đang chịu tác động của hiệu ứng này. Thống kê từ đầu tháng 9 đến nay, trong số 415 mã cổ phiếu trên sàn HSX thì có tới 214 mã giảm điểm. Trong đó, 94 mã giảm sâu hơn so với mức -2,84% của VN-Index. Một số nhóm dẫn dắt như ngân hàng, chứng khoán ghi nhận mức giảm khá mạnh.

Về mặt kỹ thuật, VN-Index đang giao dịch dưới đường hỗ trợ ngắn hạn MA20 ngày. Mặt khác, thanh khoản có xu hướng giảm một phần thể hiện tâm lý thận trọng của nhà đầu tư nhưng cũng cho thấy lực bán không quá mạnh. Dòng tiền vẫn chưa rút khỏi thị trường mà xoay vòng giữa các nhóm ngành để tìm kiếm cơ hội đầu tư ở những cổ phiếu riêng lẻ.

Do đó, khả năng cao thị trường sẽ tiếp tục trạng thái "cưa chân bàn" và tái tích lũy quanh vùng 1.600 điểm cho đến hết nửa cuối tháng 9. VN-Index có thể hướng lên những vùng điểm số cao hơn khi thông tin nâng hạng rõ ràng hơn vào tháng 10.

Trong bối cảnh thị trường giằng co như hiện tại thì việc quản trị danh mục là ưu tiền hàng đầu. Nhà đầu tư nên giữ tỷ trọng cổ phiếu hợp lý, hạn chế sử dụng đòn bẩy. Đồng thời, hạ tỷ trọng với những cổ phiếu có hiệu suất kém hơn so với thị trường để bảo toàn sức mua.

Bên cạnh đó, việc mua mới cũng cần chọn lọc kỹ lưỡng. Nhà đầu tư chỉ nên giải ngân từng phần ở những cổ phiếu có nền tảng cơ bản và triển vọng KQKD Q3 tích cực. Về mặt kỹ thuật, nhà đầu tư có thể xem xét các cổ phiếu riêng lẻ có tín hiệu kiểm nghiệm thành công ngưỡng hỗ trợ gần nhất là đường MA20 ngày, thuộc một số nhóm ngành đang thu hút dòng tiền như xây dựng, đầu tư công và bất động sản…