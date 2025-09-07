Chứng khoán đạt đỉnh ngắn hạn, chiến lược cho nhà đầu tư tuần tới?

Kết tuần giao dịch đầu tiên của tháng 9, VN-Index đang dừng ở mức 1.666 điểm, giảm 0,91% so với tuần trước - rời khỏi đỉnh lịch sử 1.700 điểm; VN30 giảm về 1.845 điểm trong khi HNX Index cũng lùi về 280 điểm.

Dòng tiền luân chuyển giữa các nhóm ngành cổ phiếu, chảy mạnh vào các nhóm thép, xây dựng, khu công nghiệp, thủy sản, dầu khí, công nghệ... Trong khi áp lực bán mạnh, chốt lời xuất hiện ở những mã tăng nhiều như chứng khoán, ngân hàng, bất động sản. Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh với giá trị hơn 5.000 tỉ đồng trên HOSE trong tuần qua.

Nhiều nhà đầu tư băn khoăn về xu hướng của thị trường trong ngắn hạn – lo ngại VN-Index sẽ bước vào nhịp điều chỉnh giảm sau 4 tháng tăng liên tiếp. Trong đó, không ít nhà đầu tư vẫn mua vào cổ phiếu phiên cuối tuần qua – khi thị trường vượt 1.700 điểm.

"Môi giới trong nhóm tư vấn của tôi vẫn khuyến nghị mua vào cổ phiếu bất động sản, dầu khí phiên thứ 6 vừa rồi. Cổ phiếu chưa về tài khoản đã bị lỗ 5-6%" – chị Khánh Thy (nhà đầu tư ở TP HCM) lo lắng.

VN-Index bất ngờ lao dốc mạnh vào cuối phiên tuần qua

Theo Công ty chứng khoán SHS, những phiên gần đây, VN-Index tăng điểm với thanh khoản thấp, khối lượng bán gia tăng và đang có tín hiệu tạo đỉnh ngắn quanh vùng 1.690 - 1.710 điểm.

Thị trường có tín hiệu kết thúc xu hướng tăng giá vượt trội để chuyển sang giai đoạn điều chỉnh, tích lũy; nhiều mã cổ phiếu chịu áp lực bán mạnh. Nhà đầu tư nên duy trì tỉ trọng hợp lý; mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế.

Ông Nguyễn Tấn Phong, Chuyên gia Phân tích, Công ty chứng khoán Pinetree, cho rằng VN-Index mở đầu tháng 9 với 2 phiên tăng điểm liên tiếp. Dòng tiền có sự chuyển dịch từ nhóm ngân hàng sang nhóm cổ phiếu khác như thép, bất động sản, nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa (midcap).

Theo thống kê, tổ chức nước ngoài đã mua ròng tới gần 9.000 tỉ trong tháng 7 nhưng trong suốt cả tháng 8 và tuần đầu tháng 9, tổ chức nước ngoài đã quay trở lại bán ròng tới gần 29.000 tỉ đồng. Các nhà đầu tư trong nước đã phải hấp thụ lực bán này để duy trì đà tăng của VN-Index.

Chưa vội mua mới cổ phiếu tuần tới?

"Chứng khoán tuần tới với phiên đầu tuần sẽ rất quan trọng khi cho tín hiệu về xu hướng ngắn hạn của thị trường. VN-Index có hỗ trợ 1.645 điểm - nếu trụ được ở mức hỗ trợ này, sẽ có nhịp hồi kỹ thuật và tích lũy ở quanh vùng 1.670 điểm.

Trong kịch bản tiêu cực hơn, VN-Index có thể sẽ có nhịp chỉnh về 1.580 - 1.600 điểm. Nhà đầu tư nên chủ động quản trị danh mục, đưa tỉ lệ cổ phiếu về ngưỡng an toàn; không nên giải ngân mua mới cổ phiếu trong giai đoạn hiện tại" – ông Phong dự báo.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh hơn 5.000 tỉ đồng trong tuần qua

Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) cũng nhận định trong phiên giao dịch cuối tuần qua với áp lực bán dâng cao khiến VN-Index giảm sâu, xóa bỏ nỗ lực tăng điểm của 5 phiên phiên trước đó là dấu hiệu cảnh báo khá mạnh cho thấy xu hướng điều chỉnh có thể xảy ra.

VN-Index đang giao dịch ở vùng đỉnh lịch sử, xác suất cần có một nhịp điều chỉnh sau hơn 4 tháng tăng điểm là khá cao.

"Quan điểm thận trọng, nhà đầu tư chưa vội quay lại vị thế mua ròng cổ phiếu sớm, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi vùng điều chỉnh cân bằng để có điểm mua an toàn" – chứng khoán CSI nêu.

Nhiều nhà đầu tư mua vào cổ phiếu khi VN-Index ở vùng đỉnh vượt 1.700 điểm và bị lỗ ngay trong phiên



