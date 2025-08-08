Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chứng khoán giằng co, cổ phiếu công ty 'cầm đồ' chào sàn

08-08-2025 - 17:08 PM | Thị trường chứng khoán

Phiên giao dịch cuối tuần (8/8), chứng khoán trong nước giằng co khi nhóm cổ phiếu vốn hoá lớn chịu áp lực điều chỉnh. Hôm nay, cổ phiếu F88 lên sàn, ghi dấu mốc lần đầu tiên doanh nghiệp cung cấp dịch vụ "cầm đồ" niêm yết và giao dịch trên sàn chứng khoán.

Thị trường chứng khoán tiếp tục trải qua phiên giao dịch giằng co khi áp lực điều chỉnh từ nhóm cổ phiếu vốn hoá lớn khiến VN-Index khó bứt phá. Rổ VN30 ghi nhận sắc đỏ chiếm ưu thế với 18/30 mã giảm giá.

Đáng chú ý, cổ phiếu VJC giảm mạnh nhất tới 4,9%, trong khi BID và TCB là hai cái tên gây ảnh hưởng tiêu cực nhất lên chỉ số chính.

BID lấy đi gần 2 điểm khỏi VN-Index, theo sau là TCB và HPG với mức đóng góp âm trên 1 điểm. Nhóm ngân hàng chịu áp lực chốt lời rõ rệt khi các mã như HDB, MBB, LPB, VIB cũng đồng loạt điều chỉnh. Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước vùng cản kỹ thuật.

Chứng khoán giằng co, cổ phiếu công ty 'cầm đồ' chào sàn- Ảnh 1.

Diễn biến phiên giao dịch ngày 8/8.

Ở chiều ngược lại, VIC nổi bật với mức đóng góp gần 1,8 điểm, đóng vai trò trụ đỡ chính của thị trường. Các cổ phiếu như VPB, GEE, GAS cũng hỗ trợ chỉ số. Một số mã thuộc nhóm dầu khí (BSR, PLX) và bất động sản (GEX, KDH) có diễn biến tích cực.

Trong bối cảnh thị trường giằng co, nhóm bất động sản lại nổi sóng. Hàng loạt mã như TDC, HTN, CII, PDR tăng trần, trong khi DXG, DXS, DIG, GEX, KDH ghi nhận mức tăng 3%. Thanh khoản duy trì ở mức cao, đặc biệt tại SSI (3.429 tỷ đồng), dẫn đầu toàn sàn. VIX và VND cũng nằm trong nhóm có giá trị giao dịch lớn.

Hôm nay là phiên giao dịch đầu tiên của cổ phiếu F88 trên sàn UPCoM. Mã này tăng trần 40% lên 888.000 đồng/cổ phiếu, trở thành cổ phiếu có thị giá cao nhất thị trường, dù chỉ có 400 cổ phiếu được giao dịch.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 3,14 điểm (0,2%) lên 1.584,95 điểm. HNX-Index tăng 1,6 điểm (0,59%) lên 272,46 điểm. UPCoM-Index tăng 0,62 điểm (0,57%) lên 108,54 điểm. Thanh khoản gia tăng, giá trị giao dịch HoSE gần 49.000 tỷ đồng. Khối ngoại đẩy mạnh bán ròng hơn 816 tỷ đồng, tập trung vào BID, SSI, HPG, FPT, VCB…

Theo Việt Linh

Tiền Phong

Chuyện gì đang xảy ra với FPT: Khối ngoại bán ròng 12 phiên liên tiếp, hở room kỷ lục 140 triệu cổ phiếu dù lợi nhuận vẫn tăng trưởng cao

CEO SSI Digital: Tài sản số là chìa khóa để Việt Nam bứt phá trong sân chơi tài chính toàn cầu

Nam thanh niên 30 tuổi cầm đầu đường dây lừa đảo tiền ảo hơn 2.600 tỷ đồng

16:01 , 08/08/2025
Khối ngoại tiếp đà bán ròng mạnh tay hơn 800 tỷ, đâu là tâm điểm?

16:00 , 08/08/2025
Hãng bột giặt tuổi đời gần 60 năm bị phạt và truy thu tiền thuế hơn 3 tỷ

14:34 , 08/08/2025
DIC Corp điều chỉnh kế hoạch chào bán 150 triệu cổ phiếu ra công chúng

13:22 , 08/08/2025

