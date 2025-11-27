Chứng khoán Hòa Bình bị đình chỉ một phần hoạt động giao dịch

Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) vừa ban hành Quyết định số 93/QĐ-SGDVN về việc đình chỉ một phần hoạt động giao dịch đối với Công ty CP Chứng khoán Hòa Bình (mã: HBS).



Cụ thể, VNX quyết định đình chỉ hoạt động mua chứng khoán trên thị trường chứng khoán niêm yết và thị trường đăng ký giao dịch đối với Chứng khoán Hòa Bình tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) từ ngày 28/11/2025.

Lý do đình chỉ là Chứng khoán Hòa Bình bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt tại Quyết định số 816/QĐ-UBCK ngày 23/10/2025.

Theo Quyết định số 816/QĐ-UBCK ngày 23/10/2025, UBCKNN quyết định đặt Chứng khoán Hòa Bình vào tình trạng kiểm soát đặc biệt theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 16 Thông tư 91/2020/TTBTC ngày 13/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.

Thời hạn kiểm soát đặc biệt không quá 4 tháng, kể từ ngày tổ chức kinh doanh chứng khoán bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt.

Ngoài ra, UBCKNN cũng yêu cầu Chứng khoán Hòa Bình thực hiện công bố thông tin và báo cáo UBCKNN chi tiết về thực trạng tài chính, nguyên nhân và phương án khắc phục theo quy định.

Không được ký mới và gia hạn các hợp đồng liên quan đến dịch vụ cho khách hàng vay tiền để thực hiện giao dịch ký quỹ, ngừng cho vay vốn để thực hiện giao dịch ký quỹ và báo cáo UBCKNN trong vòng 48 giờ kể từ khi bị đưa vào tình trạng kiểm soát đặc biệt.

Chứng khoán Hòa Bình cũng phải thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 96/2020/TTBTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Trước đó, hồi đầu tháng 10/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có Quyết định số 1218/QĐ/SGDHN về việc đưa cổ phiếu HBS vào diện bị hạn chế giao dịch.

Nguyên nhân là do Chứng khoán Hòa Bình chậm nộp báo cáo tài chính bán niên năm 2025 đã được soát xét quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Theo đó, cổ phiếu HBS chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần kể từ ngày 8/10/2025.

Ngoài ra, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết dịnh này có hiệu lực, Chứng khoán Hòa Bình phải gửi HNX và công bố thông tin kèm theo biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị hạn chế giao dịch.

Trước đó, cổ phiếu HBS cũng bị chuyển từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 22/9/2025, lý do là Chứng khoán Hòa Bình đã chậm nộp báo cáo tài chính bán niên năm 2025 đã soát xét quá 30 ngày so với thời hạn quy định.



