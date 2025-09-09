Chứng khoán Kafi tăng vốn lên 7.500 tỷ đồng sau đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông

Công ty cổ phần Chứng khoán Kafi vừa công bố kết quả đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.



Kết thúc đợt chào bán vào ngày 8/9, Chứng khoán Kafi đã phân phối 250 triệu cổ phiếu cho 86 nhà đầu tư có tên trong danh sách. Trong đó, 200 triệu cổ phiếu được phân phối cho nhà đầu tư trong nước và 50 triệu cổ phiếu được phân phối cho nhà đầu tư nước ngoài.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phần, Chứng khoán Kafi thu về 2.500 tỷ đồng. Trong đó, bổ sung vốn vào hoạt động cho vay ký quỹ 1.250 tỷ đồng, hoạt động tự doanh 1.175 tỷ đồng, đầu tư phát triển hạ tầng dịch vụ 50 tỷ đồng và 25 tỷ đồng đầu tư phát triển duy trì mạng lưới chi nhánh.

Hoàn tất đợt chào bán này, Chứng khoán Kafi tăng vốn điều lệ từ 5.000 tỷ đồng lên 7.500 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, trong nửa đầu năm 2025, Chứng khoán Kafi mang về 991 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng gấp 2,8 lần cùng kỳ.

Trong cơ cấu doanh thu, lãi từ bán các tài sản tài chính FVTPL tăng mạnh đồng thời đóng góp nhiều nhất tới 600 tỷ đồng; hoạt động cho vay đóng góp 305 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động cũng tăng 4,4 lần lên mức 481 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 145 và 116 tỷ đồng, cùng gấp 1,5 lần so với cùng kỳ.

Tại thời điểm cuối quý II/2025, tổng tài sản của Chứng khoán Kafi ở mức xấp xỉ 23.600 tỷ đồng, tăng gấp 1,46 lần cùng kỳ.

Về biến động tài sản, danh mục FVTPL tăng khoảng 2.000 tỷ đồng, ghi nhận giá trị thị trường hơn 10.800 tỷ đồng; danh mục tài sản AFS gấp 3,6 lần hồi đầu năm lên mức 2.378 tỷ đồng; các khoản cho vay tăng thêm 3.400 tỷ đồng lên mức 8.753 tỷ đồng...



