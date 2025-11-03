Chứng khoán KIS là đại lý phân phối cổ phiếu IPO của VPS

Thương vụ này không chỉ thu hút giới đầu tư trong nước mà còn được xem là tín hiệu tích cực cho bức tranh phát triển của ngành tài chính Việt Nam trong giai đoạn mới. Sự hợp tác này đánh dấu bước gắn kết giữa một doanh nghiệp nội địa có vị thế dẫn đầu và một định chế tài chính quốc tế có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư và dịch vụ chứng khoán.

Với hơn 15 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam, KIS Việt Nam là thành viên của Tập đoàn Korea Investment & Securities Co., Ltd. (Hàn Quốc) một trong những tập đoàn tài chính lớn và uy tín bậc nhất châu Á. Nhờ nền tảng công nghệ hiện đại, hệ thống quản trị tiên tiến và đội ngũ chuyên gia am hiểu thị trường, Chứng khoán KIS đã xây dựng được danh tiếng vững chắc trong vai trò tư vấn đầu tư và phân phối chứng khoán.

Theo đại diện Chứng khoán KIS, công ty sẽ trực tiếp tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua cổ phiếu, hướng dẫn nhà đầu tư hoàn tất các thủ tục cần thiết, đồng thời đảm bảo quá trình tham gia IPO diễn ra minh bạch, thuận tiện và an toàn. "Chúng tôi vinh dự được đồng hành cùng VPS trong đợt IPO mang tính dấu mốc này. Chứng khoán KIS cam kết mang đến cho nhà đầu tư trải nghiệm chuyên nghiệp nhất, với sự minh bạch tuyệt đối" đại diện KIS chia sẻ.

Theo kế hoạch, VPS sẽ chào bán 202.310.000 cổ phiếu phổ thông, với giá chào bán tối thiểu 60.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian đăng ký mua kéo dài từ ngày 16/10/2025 đến ngày 06/11/2025. Nhà đầu tư quan tâm có thể đăng ký và tìm hiểu thêm thông tin chi tiết qua Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam qua website chính thức tại đây.

Trong bối cảnh thị trường tài chính Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng, đợt IPO của VPS được đánh giá là bước đi chiến lược giúp công ty tăng cường năng lực tài chính, mở rộng quy mô hoạt động, đồng thời đầu tư mạnh mẽ hơn vào công nghệ giao dịch - lĩnh vực được coi là động lực tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp chứng khoán trong kỷ nguyên số.

VPS hiện đang sở hữu nền tảng giao dịch trực tuyến hiện đại, tệp khách hàng cá nhân và tổ chức lớn nhất thị trường, cùng mô hình hệ sinh thái tài chính toàn diện bao gồm môi giới, đầu tư, quản lý tài sản và tư vấn doanh nghiệp. Sự phát triển nhanh chóng của VPS trong những năm gần đây là minh chứng cho khả năng đổi mới, sáng tạo và dẫn đầu xu hướng chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính – chứng khoán Việt Nam.

Với những lợi thế vượt trội về quy mô, công nghệ và tiềm năng tăng trưởng, IPO VPS được xem là cơ hội đầu tư hấp dẫn dành cho cả nhà đầu tư cá nhân và tổ chức đang tìm kiếm các doanh nghiệp có nền tảng vững mạnh và triển vọng dài hạn. Sự kiện này cũng khẳng định vị thế của VPS trong hành trình trở thành tập đoàn tài chính hàng đầu Việt Nam, đồng thời mở ra chương mới cho sự phát triển của thị trường vốn trong nước.

Đợt IPO VPS với sự đồng hành của Chứng khoán KIS được kỳ vọng sẽ tạo nên sức hút mạnh mẽ trên thị trường chứng khoán Việt Nam cuối năm 2025, góp phần thúc đẩy dòng vốn đầu tư, nâng cao niềm tin của nhà đầu tư và đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của ngành tài chính trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số.