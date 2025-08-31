Chứng khoán LPBank chốt ngày chào bán 878 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

Mới đây, Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (LPBS) đã có văn bản thông báo về ngày 8/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, Chứng khoán LPBank chào bán tổng cộng 878 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực quyền là 1.000:2.258,23, tức cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 2.258,23 cổ phiếu mới. Cổ phiếu được tự do chuyển nhượng.

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 8.780 tỷ đồng, toàn bộ sổ tiền thu được từ đợt chào bán sẽ dùng để phân bổ, sử dụng cho các hoạt động của công ty.

Ảnh minh họa

Cụ thể, doanh nghiệp sẽ sử dụng 60% số tiền thu được từ đợt chào bán để đầu tư các giấy tờ có giá trên thị trường như trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi; dùng 30% số tiền thu được từ đợt chào bán để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ; còn lại 10% số tiền thu được từ đợt chào bán để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành và các hoạt động khác.

Nếu đợt chào bán thành công, vốn điều lệ của Chứng khoán LPBank sẽ tăng từ 3.888 tỷ đồng lên lên 12.668 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2025, Chứng khoán LPBank mang về tổng doanh thu hoạt động gần 545,6 tỷ đồng, gấp 17,7 lần cùng kỳ năm ngoái. Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt gần 246,6 tỷ đồng, gấp 18,8 lần cùng kỳ.

Theo giải trình của Chứng khoán LPBank, 6 tháng đầu năm 2025, công ty mở rộng hoạt động kinh doanh, đẩy mạnh hoạt động tự doanh, giao dịch ký quỹ dẫn đến doanh thu hoạt động tăng so với cùng kỳ năm 2024.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng gấp gần 4 lần so với đầu năm, ở mức 20.197,6 tỷ đồng. Trong đó, các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) hơn 6.742,6 tỷ đồng, chiếm 33,4% tổng tài sản; các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) 6.854 tỷ đồng, chiếm 33,9% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức 15.963,5 tỷ đồng, gấp 14,7 lần đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp vay ngắn hạn gần 13.288,8 tỷ đồng, chiếm 83,2% tổng nợ.



