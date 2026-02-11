Chứng khoán LPBank công bố giá IPO 141,86 triệu cổ phiếu

Theo đó, LPBS vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) chi tiết.

Theo đó, LPBS sẽ chào bán hơn 141,86 triệu cổ phiếu, tương đương 11,19% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Giá chào bán 30.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian triển khai đợt IPO dự kiến trong năm 2026.

Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu 100 cổ phiếu, tối đa không quá 70,4 triệu cổ phiếu (tương đương 5% vốn điều lệ). Số lượng cổ phiếu IPO sẽ được tự do chuyển nhượng. Số lượng cổ phiếu chưa được phân phối hết trong đợt chào bán nếu có sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm.

Với hơn 4.256 tỷ đồng dự kiến huy động tối đa từ đợt chào bán, LPBS sẽ phân bổ 50% để đầu tư giấy tờ có giá trên thị trường như: trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi, hợp đồng tiền gửi; 45% để bổ sung vốn cho vay margin; 5% còn lại bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh.

Nếu hoàn tất, LPBS sẽ tăng vốn điều lệ từ 12.668 tỷ đồng lên mức tối đa 14.086,6 tỷ đồng. Sau đó, công ty sẽ đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở GDCK TP.HCM (HoSE).

Phương án IPO này đã được cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến văn bản hồi cuối tháng 1 - đầu tháng 2/2026. Bên cạnh đó, cổ đông đã bầu bổ sung thêm 4 thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 gồm ông Nguyễn Xuân Thái, ông Hoàng Việt Anh, ông Phan Thành Sơn và ông Phạm Quang Hưng (là 2 thành viên độc lập HĐQT).

Ngoài ra, cổ đông cũng thông qua việc chuyển trụ sở chính công ty từ Tầng 3, Cao ốc văn phòng, số 43-45-47, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Sài Gòn, TP.HCM về Tầng 4, Cao ốc văn phòng 257 Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa, TP.HCM.

Gia đình ông Nguyễn Đức Thụy vào lượng lớn cổ phần LPBS

Mới đây, ông Nguyễn Đức Thụy và ông Nguyễn Xuân Thái vừa có động thái thâu tóm lượng lớn cổ phần LPBS.

Cụ thể, trong ngày 29/1/2026, ông Nguyễn Xuân Thái đã nhận chuyển nhượng thêm 106,7 triệu cổ phần, qua đó nâng sở hữu từ 83,3 triệu cổ phần (tỷ lệ 6,58%) lên 190 triệu cổ phần, chiếm 15% vốn điều lệ LPBS.

Đến ngày 30/1/2026, ông Nguyễn Đức Thụy (bố ông Thái) cũng mua vào 151,08 triệu cổ phần qua đó sở hữu 11,93% vốn và là cổ đông lớn của Chứng khoán LPBank.

Như vậy, theo công bố tổng ﻿lượng cổ phần mà cha con ông ông Nguyễn Đức Thụy nắm tại Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank ở mức 26,93%.

Tuy nhiên, sau đó, ngày 3/2/2026, LPBS lại có công bố thông tin bất thường về ciệc đính chính thông tin đã công bố trước đó về giao dịch mua vào cổ phần của ông Thụy. Theo đó, ông Thụy chỉ mua vào 62.706.000 cổ phần của LBPS, qua đó nắm 4,95% lượng cổ phần của LPBS.

Nguồn: LPBS

Bên cạnh động thái đính chính nói trên, cũng trong ngày 3/2/2026, LPBS đã phát đi thông báo về việc con gái ông Thụy là Nguyễn Ngọc Mỹ Anh thông qua việc mua thêm lượng lớn cổ phần đã nắm giữ 15% cổ phần của LPBS từ mức 9,57% trước đó.

Nguồn: LPBS

Về ông Nguyễn Đức Thụy sinh năm 1976, tốt nghiệp Đại học Bang Colorado (Colorado State University, Hoa Kỳ). Ông Thụy từng nhiều năm điều hành Ngân hàng TMCP Lộc Phát (LPBank, mã: LPB) với cương vụ Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch HĐQT.

Tại ĐHĐCĐ bất thường tổ chức ngày 23/12/2025, LPBank đã thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đức Thụy và em trai là ông Nguyễn Văn Thùy, sau khi hai cá nhân này có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Cũng trong ngày 23/12/2025, ông Nguyễn Đức Thụy được bổ nhiệm giữ chức Quyền Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, mã: STB).

Trong khi đó, con trai ông Thụy là Nguyễn Xuân Thái ngoài việc trở thành cổ đông lớn cũng tham giam HĐQT LPBS sau khi vào các ngày 17-26/1/2026, Chứng khoán LPBank đã trình cổ đông miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm trước đó là bà Phạm Thu Hằng và bà Dư Thị Hải Yến.

Theo công bố, ông Nguyễn Xuân Thái có trình độ cử nhân khi theo học chuyên ngành kinh tế Đại học Massachusetts Boston giai đoạn 2022-2026. Từ tháng 7/2025 đến nay, ông Thái là thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Thể thao Phù Đổng.

Trong khi đó ông Phan Thành Sơn tốt nghiệp Cử nhân Xây dựng tại Trường Đại học Xây dựng Quốc gia Moscow. Từ năm 2023 đến nay, ông Sơn là Trưởng Bộ phận Quản lý Đầu tư Công ty cổ phần Thaiholdings.

Ông Phạm Quang Hưng có bằng Thạc sĩ tại Viện Khoa học Tài chính và Tính toán Pháp. Từ tháng 12/2019 đến tháng 10/2025, ông là Giám đốc Tài chính, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH BHNT Cathay Việt Nam.