Chứng khoán Mỹ tăng điểm trước báo cáo lợi nhuận của Nvidia

Chứng khoán Mỹ lấy lại đà tăng khi chờ báo cáo kinh doanh từ Nvidia

Đáp lại sự chờ đợi và kỳ vọng của giới đầu tư, Nvidia vừa công bố dự báo doanh thu quý 4 tới 65 tỷ USD, cao hơn nhiều so với mức 61,66 tỷ USD mà Wall Street kỳ vọng, nhờ nhu cầu AI tiếp tục bùng nổ. Đây là tín hiệu quan trọng cho thị trường sau nhiều nghi ngờ về định giá của nhóm công nghệ.

Dự báo khả quan của Nvidia đã kéo tâm lý đi lên, khi hãng chip này tăng khoảng 3% trước giờ công bố kết quả và được giới phân tích nhận định có thể tiếp tục vượt kỳ vọng, với lượng đặt hàng tới 500 tỷ USD kéo dài đến 2026. Trên Phố Wall, S&P 500 tăng 0,38% lên 6.642,16 điểm, Nasdaq tăng 0,59% lên 22.564,23 điểm, còn Dow Jones tăng nhẹ 0,1%, tương đương 47 điểm và đạt mốc 46.138,77 điểm. Alphabet dẫn dắt đà tăng của nhóm Big Tech khi leo thêm 3% nhờ lạc quan vào nền tảng AI Gemini 3 vừa ra mắt.

Các thị trường chứng khoán bên kia bờ Đại Tây Dương có phần trái ngược. Cụ thể, chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) giảm 0,5% xuống 9.507.41 điểm khi đóng cửa. Chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) giảm 0,2% xuống 7.953,77 điểm. Chỉ số DAX tại Frankfurt (Đức) cũng giảm 0,1% xuống 23.162,92 điểm.

Ông David Morrison, nhà phân tích thị trường cấp cao tại công ty môi giới đầu tư Trade Nation, nhận định áp lực bán đã giảm bớt so với hồi đầu tuần, nhưng nhà đầu tư không sẵn lòng tăng tổng mức độ rủi ro của mình trước thềm công bố báo cáo thu nhập của “gã khổng lồ” ngành chip Nvidia.

Giới đầu tư đã trải qua một tháng 11 khó khăn khi có nhiều nhận định rằng đợt tăng giá do nhóm cổ phiếu công nghệ dẫn dắt trong năm nay có thể đã đi quá xa. Với nhóm “Bộ Bảy vĩ đại” (Magnificent Seven) – bao gồm Amazon, Meta, Alphabet, Nvidia, Apple, Microsoft, Tesla – đã thúc đẩy Phố Wall chạm tới các mức cao kỷ lục gần đây. Tuy nhiên, giới đầu tư đang lo lắng rằng bất kỳ dấu hiệu yếu kém nào trong báo cáo kinh doanh của nhóm này cũng có thể là chiếc kim châm thủng “bong bóng” trí tuệ nhân tạo (AI). Họ lo sợ rằng hàng trăm tỷ USD đổ vào lĩnh vực công nghệ mới này có thể là quá mức.

Cũng trong ngày 19/11, thị trường đã tiếp nhận biên bản cuộc họp cuối tháng 10 của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Biên bản cho thấy nhiều quan chức nghiêng về việc giữ nguyên lãi suất trong tháng 12. Tuy nhiên, một kết quả như vậy có thể sẽ khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump không hài lòng, sau khi cùng ngày ông đã tuyên bố rằng "rất muốn sa thải" Chủ tịch Fed Jerome Powell.