Chứng khoán ngày 14-11: VN-Index cần thêm thời gian để bứt phá

13-11-2025 - 19:05 PM | Thị trường chứng khoán

Dòng tiền tập trung vào một số nhóm cổ phiếu nhất định, khiến thị trường cần thêm thời gian để tạo nhịp tăng điểm bền vững

Chứng khoán ngày 14-11: VN-Index cần thêm thời gian để bứt phá- Ảnh 1.

Kết phiên 13-11, VN-Index đóng cửa tại 1.631 điểm, giảm 0,42 điểm (-0,03%)

Phiên sáng 13-11 mở đầu khả quan khi VN-Index tăng nhẹ 2,63 điểm (0,16%) nhờ lực cầu dồn dập vào các cổ phiếu trụ cột như VIC, MSN và MWG. Tuy nhiên, ngay sau đó, đà tăng đã chững lại, chỉ số dao động lình xình trong biên độ hẹp +/-5 điểm.

Sang phiên chiều, áp lực bán tăng tốc từ nhóm ngân hàng (SHB, TCB), bất động sản Vingroup và chứng khoán, đẩy VN-Index lao dốc dưới mốc 1.630 điểm chỉ trong 30 phút đầu. May mắn là lực cầu trở lại mạnh mẽ vào cuối phiên, tập trung vào các cổ phiếu như SHB, VIC và TCB giúp thị trường thu hẹp đà giảm.

Kết thúc phiên, VN-Index đóng cửa tại 1.631 điểm, giảm 0,42 điểm (-0,03%), đánh dấu phiên thứ ba liên tiếp chỉ số này dao động trong biên hẹp.

Theo Công ty Chứng khoán Rồng Việt, thanh khoản phiên ngày 13-11 giảm nhẹ, cho thấy nguồn cung vẫn chưa gây sức ép lớn. Khả năng nhà đầu tư sẽ giao dịch mang tính thăm dò phiên tiếp theo. Trong quá trình này, nếu dòng tiền hỗ trợ được duy trì và có động thái hấp thu nguồn cung, thì thị trường sẽ có thể tạo sóng tăng mới.

Tuy vậy, Công ty Chứng khoán VCBS nhận định VN-Index đang trong giai đoạn giằng co, kiểm định lại cung-cầu cổ phiếu quanh vùng 1.630-1.650 điểm. Dòng tiền phân hóa rõ nét, tập trung vào các nhóm cổ phiếu chưa có đà tăng mạnh trong thời gian qua như nhóm dầu khí, chăn nuôi và vận tải biển.

Với diễn biến hiện tại, Công ty Chứng khoán VCBS khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên đầu tư ngắn hạn, chọn lọc cổ phiếu có tín hiệu cầu gia tăng và giải ngân nhỏ giọt tại những nhịp rung lắc của thị trường. Một số nhóm đáng lưu ý bao gồm xây dựng, dầu khí và hóa chất.

Theo Tin- ảnh: Thy Thơ

Người Lao Động

