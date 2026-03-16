Chứng khoán ngày 16/3: Nhóm dầu khí bị bán mạnh, VN-Index giảm nhẹ

16-03-2026 - 17:52 PM | Thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán ngày 16/3 tiếp tục ghi nhận nhóm dầu khí - phân bón bị bán mạnh. Dù một số nhóm ngành khác có sự hồi phục nhưng VN-Index vẫn giảm nhẹ.

Chứng khoán ngày 16/3: Nhóm dầu khí bị bán mạnh, VN-Index giảm nhẹ - Ảnh 1.

VN-Index giảm nhẹ phiên 16/3

Phiên 16/3, VN-Index giảm 3,03 điểm (-0,18%), xuống 1.693,21 điểm.

Nhóm VN30 với 12 mã tăng và 13 mã giảm, đóng cửa, chỉ số VN30-Index gần như đi ngang với mức giảm chỉ 0,61 điểm.

Trong đó, cặp đôi họ Vingroup là VRE và VHM dẫn đầu với mức tăng đều đạt hơn 2%. Ngược lại, các cổ phiếu hóa chất và dầu khí giảm mạnh nhất như DGC giảm 4,5%, GAS giảm 4,2%, PLX giảm 3,5%.

Nhóm công ty chứng khoán với điểm sáng là VCK tăng trần lên giá 33.400 đồng/cổ phiếu, các mã khác như TCX tăng 2,5%, VPX tăng 1,3%, HCM, FTS, AGR, DSE… tăng nhẹ. VIX giảm 1,5%, còn SSI đứng giá tham chiếu.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng có STB, LPB và SHB cùng tăng hơn 1%; TCB, VIB, OCB và CTG tăng nhẹ gần 0,5%, cùng một số mã lấy lại mốc tham chiếu như ACB, TPB, HDB, SSB. Riêng SHB đóng cửa tăng 1,7% với khối lượng khớp lệnh vượt trội trên thị trường, đạt 84,2 triệu đơn vị.

Nhóm bất động sản với nhiều mã hồi phục như: NLG +6,1%, CEO +2,6%, NRC +3,5%, HDC +1,9%, SCR +2,5%, VHM +2%, VRE +2,6%...

Trái lại, nhóm cổ phiếu dầu khí và hóa chất-phân bón chịu áp lực bán mạnh, với BSR khớp 18 triệu đơn vị và dư bán sàn gần 7 triệu đơn vị, PVD dư bán sàn gần 1 triệu đơn vị; trong khi DPM dư bán sàn hơn 8,3 triệu đơn vị, DCM dư bán sàn gần 1,1 triệu đơn vị, cổ phiếu BFC cũng "lau sàn".

Sàn HoSE có 149 mã tăng và 155 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 873,5 triệu đơn vị, giá trị 23.059 tỷ đồng, giảm 14,7% về khối lượng và gần 16% về giá trị so với phiên cuối tuần qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp 127,4 triệu đơn vị, giá trị gần 2.721 tỷ đồng.

Sàn HNX có 84 mã tăng và 64 mã giảm, HNX-Index giảm 0,1 điểm (-0,04%), xuống 245,74 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 94,1 triệu đơn vị, giá trị 1.761 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 12,5 triệu đơn vị, giá trị xấp xỉ 187 tỷ đồng.

UPCoM-Index tăng 0,29 điểm (+0,23%), lên 125,04 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt 41,8 triệu đơn vị, giá trị 796 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 1,45 triệu đơn vị, giá trị 28,6 tỷ đồng.

Theo Hoàng Lam (t/h)

An ninh tiền tệ

