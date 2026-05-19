Chứng khoán ngày 19/5: Nhóm dầu khí bị bán mạnh, VN-Index giảm 15 điểm

Theo Hoàng Lam (t/h) | 19-05-2026 - 17:36 PM | Thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán ngày 19/5 ghi nhận nhóm cổ phiếu dầu khí bị bán tháo dẫn tới loạt mã giảm sàn. Thiếu vắng các trụ đỡ khiến VN-Index giảm 15 điểm.

VN-Index giảm 15 điểm

Phiên 19/5, VN-Index giảm 15,01 điểm (-0,78%), xuống 1.912,93 điểm.

Trong rổ VN30, phần lớn cổ phiếu chìm trong sắc đỏ. Tác động tiêu cực nhất là 3 mã dầu khí BSR, PLX và GAS khi cùng giảm sàn.

Không chỉ 3 mã lớn trong VN30, nhóm dầu khí hôm nay đồng loạt "đổ đèo". Giảm sàn còn có PVD, PVT; PVS -5,9%, OIL -6%, PVC -6,6%, PVP -3,8%...

Nhóm cổ phiếu Vingroup trở thành lực đỡ thị trường. VHM là cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho VN-Index với mức tăng 2%. VRE và VPL tăng hơn 1%, còn VIC tăng nhẹ.

Nhóm ngân hàng có nhiều mã điều chỉnh sâu gây áp lực cho chỉ số, như BID -2,3%, HDB -2,7%, TCB -2,1%, VIB -1,9%, VPB -2,6%. Ngược lại, VCB tăng gần 2%.

Tại nhóm phân bón hóa chất, DGC -3,3%, DCM -5,6%, DPM -4,3%, BFC -3,6%, LAS -2,5%... Nhóm cao su có GVR, PHR, HRC giảm sàn; DRI -4,7%, DPR -6,7%...

Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 800 tỷ đồng trong tổng số hơn 7.000 tỷ đồng giao dịch. Các mã bị bán mạnh là MBB 232 tỷ đồng, SSI 172 tỷ đồng, ACB 151 tỷ đồng, VPB 114 tỷ đồng, MWG 94 tỷ đồng, CTG 89 tỷ đồng…

Ngược chiều, VCB được mua ròng mạnh nhất gần 600 tỷ đồng. VIC cũng được mua ròng 155 tỷ đồng, tiếp theo là GEX 100 tỷ đồng, VIX 72 tỷ đồng, BID 66 tỷ đồng, VHM 50 tỷ đồng…

Sàn HoSE có 90 mã tăng và 223 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 1 tỷ đơn vị, giá trị 32.358,7 tỷ đồng, tăng gần 23% về khối lượng và 21% về giá trị so với phiên hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 103,5 triệu đơn vị, giá trị 5.350 tỷ đồng.

Sàn HNX có 54 mã tăng và 85 mã giảm, HNX-Index tăng 0,25 điểm (+0,10%), lên 259,5 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 80,9 triệu đơn vị, giá trị 1.767,6 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm hơn 6,2 triệu đơn vị, giá trị 86,5 tỷ đồng.

UpCoM-Index tăng 0,29 điểm (+0,23%), lên 126,19 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 52,1 triệu đơn vị, giá trị 633,5 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm hơn 22 triệu đơn vị, giá trị 159,1 tỷ đồng.

An ninh tiền tệ

Chủ tịch Phạm Minh Hương: Cơ hội lớn chưa từng có đang mở ra, VNDirect chuẩn bị "comeback"

