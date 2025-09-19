Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chứng khoán ngày 19-9: Cổ phiếu vừa và nhỏ tiếp tục thu hút dòng tiền

19-09-2025 - 00:42 AM | Thị trường chứng khoán

Sự tăng điểm ổn định của nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, đang tạo kỳ vọng dòng tiền sẽ tiếp tục dồn vào nhóm này.

Kết phiên 18-9, chỉ số VN-Index dừng ở mức 1.665 điểm, giảm nhẹ 5,7 điểm, tương ứng 0,35%

Trong phiên sáng 18-9, chỉ số VN-Index duy trì xu hướng giằng co, dao động trong biên độ 15-20 điểm quanh mốc tham chiếu. Thanh khoản thị trường sụt giảm đáng kể, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khi nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn chịu áp lực điều chỉnh. Tuy nhiên, sắc xanh từ nhóm cổ phiếu Vingroup, bao gồm VIC và VHM, đã góp phần giúp thị trường giữ được thế cân bằng.

Sang phiên chiều, diễn biến tiêu cực từ nhóm blue-chip tiếp tục kéo lùi chỉ số. Một số cổ phiếu trụ cột như VIC, VHM thu hẹp đà tăng, thậm chí có thời điểm chuyển sang sắc đỏ. Đáng chú ý, VN-Index ghi nhận mức giảm mạnh nhất tới 25 điểm vào gần cuối phiên, trước khi dần phục hồi nhờ hoạt động tái cơ cấu danh mục cổ phiếu của các quỹ đầu tư.

Kết phiên, VN-Index dừng ở mức 1.665 điểm, giảm nhẹ 5,7 điểm, tương ứng 0,35% so với phiên trước.

Trái ngược với sự trầm lắng của nhóm vốn hóa lớn, các cổ phiếu vừa và nhỏ thuộc các ngành như đầu tư công, bất động sản và thép lại ghi nhận dòng tiền chảy mạnh, trở thành điểm sáng của thị trường. Các mã này cho thấy dấu hiệu tích lũy tích cực, thu hút sự chú ý từ giới đầu tư.

Nhận định về phiên giao dịch ngày 19-9, Công ty Chứng khoán VCBS dự báo VN-Index sẽ tiếp tục đi ngang với biên độ dao động 20-30 điểm, xen kẽ các nhịp tăng giảm. Theo VCBS, thị trường có thể hình thành mặt bằng giá hấp dẫn, tạo cơ hội cho lực cầu quay trở lại. “Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ đang duy trì nền giá ổn định, đồng thời cho thấy tín hiệu tăng điểm tích cực. Nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân từng phần vào các mã có dấu hiệu thu hút dòng tiền mạnh trong các phiên sắp tới” - Công ty Chứng khoán VCBS khuyến nghị.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) nhận định, để thị trường lấy lại đà tăng trưởng bền vững, dòng tiền cần hấp thụ tốt nguồn cung cổ phiếu. Do đó, nhà đầu tư nên thận trọng quan sát diễn biến cung cầu và duy trì tỷ trọng danh mục ở mức hợp lý, chờ đợi tín hiệu tích lũy rõ nét hơn từ thị trường.

Theo Thy Thơ

Người Lao Động

