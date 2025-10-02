Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chứng khoán ngày 3-10: Áp lực bán cổ phiếu còn tiếp diễn?

02-10-2025 - 19:31 PM | Thị trường chứng khoán

Phiên giao dịch ngày 2-10 chứng kiến lực bán cổ phiếu diễn ra mạnh mẽ, khiến nhà đầu tư lo ngại xu hướng này có thể kéo dài tại phiên sắp tới.

Chứng khoán ngày 3-10: Áp lực bán cổ phiếu còn tiếp diễn?- Ảnh 1.

Kết phiên 2-10, chỉ số VN-Index đóng cửa tại 1.652 điểm, giảm 12 điểm, tương ứng 0,74%.

Thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa phiên 2-10 trong sắc xanh, với chỉ số VN-Index nhanh chóng nới rộng biên độ tăng và có thời điểm tiến sát mốc 1.680 điểm. Động lực chính đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, nổi bật là VIC cùng một số mã ngân hàng như MBB, LPB và VPB. Tuy nhiên, áp lực bán gia tăng từ nửa sau phiên sáng khiến biên độ tăng của các mã dẫn dắt bị thu hẹp, kéo VN-Index lình xình quanh vùng 1.670 điểm cho đến cuối phiên sáng.

Sang phiên chiều, VN-Index tiếp tục dao động trong biên độ hẹp, trước khi rung lắc mạnh và giảm về vùng 1.650 điểm. Áp lực bán trên sàn HOSE chiếm ưu thế với 243 mã đỏ so với 84 mã xanh. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn cũng chịu ảnh hưởng, khi sắc đỏ lan tỏa và chỉ còn một số mã như VIC, MBB và LPB tăng giá nhẹ.

Kết thúc phiên, VN-Index đóng cửa tại 1.652 điểm, giảm 12 điểm, tương ứng 0,74%.

Theo Công ty Chứng khoán VCBS, thanh khoản đang giảm dần, thể hiện giai đoạn kiểm tra cung-cầu cổ phiếu. Công ty này khuyến nghị nhà đầu tư nên chọn lọc cổ phiếu có kỳ vọng kết quả kinh doanh quý III tích cực, đang trong xu hướng tích lũy hoặc có tín hiệu kiểm tra cung - cầu thuyết phục, để giải ngân từng phần trong các nhịp rung lắc. Một số nhóm ngành đáng chú ý gồm ngân hàng và bán lẻ.

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) nhận định, thị trường thất bại sau nhiều nỗ lực tăng điểm. Nguồn cung cổ phiếu gia tăng áp lực trong khi dòng tiền hỗ trợ còn thận trọng. Để thị trường lấy lại cân bằng và quay về xu hướng tăng, dòng tiền cần mạnh mẽ hơn để hấp thụ nguồn cung cổ phiếu.

Với thông tin này, không ít nhà đầu tư lo ngại, trong phiên chứng khoán ngày 3-10, lực bán còn diễn ra mạnh mẽ. Việc mua bán cổ phiếu cần hết sức thận trọng nhằm giảm thiểu rủi ro.

Theo Thy Thơ

Người Lao Động

