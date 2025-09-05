Chứng khoán ngày 5/9: VN-Index lao dốc sau khi leo đỉnh 1.700 điểm

Trong phiên sáng nay, VN-Index lần đầu tiên trong lịch sử vượt 1.700 điểm. Tuy nhiên, thị trường nhanh chóng quay đầu trước áp lực chốt lời ở vùng giá cao. Cổ phiếu bluechips bị xả hàng mạnh mẽ khiến thị trường giảm mạnh.



VN-Index lao dốc sau khi leo đỉnh 1.700 điểm

Phiên 5/9, VN-Index giảm 29,32 điểm (-1,73%), xuống 1.666,97 điểm.

Nhóm ngân hàng tác động mạnh nhất đến chỉ số, với những cái tên như giảm mạnh nhất là VPB, TPB, MSB và SHB khi đánh rơi hơn 4%. Theo sau là VCB, NAB, OCB, HDB, LPB, MBB, VIB, BID, EIB, giảm hơn 2% đến 3,5%. Trong đó, SHB khớp lệnh vượt trội trên toàn thị trường khi có hơn 131,9 triệu đơn vị.

Nhóm chứng khoán giảm mạnh nhất thị trường. Trong đó, AGR giảm sàn -6,9% xuống 19.050 đồng/cổ phiếu, DSE -6,77% xuống 30.300 đồng/cổ phiếu, VND -6,7% xuống 25.000 đồng/cổ phiếu, CTS -6,5% xuống 41.200 đồng/cổ phiếu, các mã FTS, TVB, VIX, HCM, SSI, VCI, BSI giảm từ 3% đến 5,5%.

Nhóm thép với HPG, sau phiên tăng mạnh hôm qua đã đảo chiều giảm mạnh 3,5% xuống 28.800 đồng, khớp lệnh đứng thứ hai trên sàn với hơn 95,2 triệu đơn vị.

Khối ngoại bán ròng gần 1.351 tỷ đồng, trong đó cổ phiếu rổ VN30 bị bán ròng 1.307 tỷ đồng. Những cổ phiếu bị bán đáng chú ý là VPB -268,2 tỷ, VHM -204,4 tỷ, MBB -154,9 tỷ, HDB -129,9 tỷ, TCB -129,6 tỷ. Phía mua ròng có DIG +124,4 tỷ, NVL +76,9 tỷ, SHB +76,1 tỷ…

Sàn HoSE có 100 mã tăng và 230 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 1,69 tỷ đơn vị, giá trị 48.820 tỷ đồng, tăng 22% về khối lượng và 23% về giá trị so với phiên hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 62 triệu đơn vị, giá trị 1.362 tỷ đồng.

Sàn HNX có 72 mã tăng và 95 mã giảm, HNX-Index giảm 3,32 điểm (-1,17%), xuống 280,67 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 174,3 triệu đơn vị, giá trị 4.254 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 2,2 triệu đơn vị, giá trị 32,1 tỷ đồng.

UpCoM-Index giảm 0,03 điểm (-0,03%), xuống 96,8 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 96,8 triệu đơn vị, giá trị 1.121,4 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 3,45 triệu đơn vị, giá trị 36,6 tỷ đồng.