Chứng khoán ngày 5-9: VN-Index vượt ngưỡng 1.700 điểm?

Kết thúc phiên ngày 4-9, chỉ số VN-Index đóng cửa tại 1.696 điểm, tăng gần 15 điểm (+0,89%)

Phiên giao dịch ngày 4-9 mở cửa với sắc xanh khi chỉ số VN-Index đi lên và tiến sát mốc 1.690 điểm. Tuy nhiên, thị trường nhanh chóng chuyển sang trạng thái giằng co trong nửa cuối phiên sáng do áp lực từ sự phân hóa của nhóm 30 cổ phiếu vốn hóa lớn. Các nhóm ngành như Bất động sản và Thép cũng ghi nhận tín hiệu giảm tốc sau phiên tăng mạnh trước đó.

Bước sang phiên chiều, VN-Index nhanh chóng lấy lại đà tăng ngay trong những phút đầu, nới rộng biên độ và tiến gần mốc 1.700 điểm. Động lực chính đến từ sự hồi phục mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, dẫn đầu bởi HPG (+6,04%), FPT (+1,74%) và nhóm Ngân hàng với VCB (+2,84%), VPB (+1,16%).

Thanh khoản mua chủ động gia tăng đáng kể, tập trung vào các nhóm ngân hàng, thép và bán lẻ, trong khi khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị ròng đạt 751 tỉ đồng, chủ yếu ở các mã VPB, VHM và MSN.

Kết thúc phiên, VN-Index đóng cửa tại 1.696 điểm, tăng gần 15 điểm (+0,89%), đánh dấu một phiên giao dịch tích cực và củng cố xu hướng tích lũy quanh ngưỡng 1.700 điểm.

Theo Công ty Chứng khoán VCBS, sự gia tăng dòng tiền mua chủ động là tín hiệu tích cực, cho thấy thị trường đang có động lực mạnh mẽ để vượt ngưỡng 1.700 điểm. VCBS dự báo VN-Index có thể sớm chinh phục vùng 1.710 điểm và xa hơn là 1.735 điểm trong các phiên tới.

"Nhà đầu tư nên nắm giữ các cổ phiếu đang trong xu hướng tăng mạnh và có tín hiệu tích lũy tốt. Đối với nhà đầu tư có tỷ trọng tiền mặt cao, có thể giải ngân chọn lọc vào các cổ phiếu có tín hiệu vượt kháng cự hoặc củng cố vùng hỗ trợ, tập trung vào các nhóm ngành như Ngân hàng, Bán lẻ, Chứng khoán, Thép và Bất động sản - Xây dựng" - Công ty Chứng khoán VCBS khuyến nghị.

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) nhận định thị trường đang nỗ lực duy trì đà tăng và đã ghi nhận mức cao mới. Thanh khoản phiên 4-9 tăng nhẹ so với phiên trước, cho thấy nguồn cung chưa tạo áp lực lớn và dòng tiền vẫn đang hỗ trợ thị trường. VDSC dự báo VN-Index có thể tiếp tục nới rộng nhịp tăng trong phiên ngày 5-9.

Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý áp lực nguồn cung có thể gia tăng khi chỉ số tiến gần vùng cản 1.750 điểm. Các tín hiệu cung - cầu trong các phiên tới sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định trạng thái thị trường.