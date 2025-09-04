Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán ngày 5-9: VN-Index vượt ngưỡng 1.700 điểm?

04-09-2025 - 23:08 PM | Thị trường chứng khoán

Dòng tiền tiếp tục đổ mạnh vào thị trường chứng khoán, có thể tạo đà cho VN-Index tăng tốc trong phiên ngày 5-9 vượt ngưỡng 1.700 điểm và xa hơn.

Chứng khoán ngày 5-9: VN-Index vượt ngưỡng 1.700 điểm?- Ảnh 1.

Kết thúc phiên ngày 4-9, chỉ số VN-Index đóng cửa tại 1.696 điểm, tăng gần 15 điểm (+0,89%)

Phiên giao dịch ngày 4-9 mở cửa với sắc xanh khi chỉ số VN-Index đi lên và tiến sát mốc 1.690 điểm. Tuy nhiên, thị trường nhanh chóng chuyển sang trạng thái giằng co trong nửa cuối phiên sáng do áp lực từ sự phân hóa của nhóm 30 cổ phiếu vốn hóa lớn. Các nhóm ngành như Bất động sản và Thép cũng ghi nhận tín hiệu giảm tốc sau phiên tăng mạnh trước đó.

Bước sang phiên chiều, VN-Index nhanh chóng lấy lại đà tăng ngay trong những phút đầu, nới rộng biên độ và tiến gần mốc 1.700 điểm. Động lực chính đến từ sự hồi phục mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, dẫn đầu bởi HPG (+6,04%), FPT (+1,74%) và nhóm Ngân hàng với VCB (+2,84%), VPB (+1,16%). 

Thanh khoản mua chủ động gia tăng đáng kể, tập trung vào các nhóm ngân hàng, thép và bán lẻ, trong khi khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị ròng đạt 751 tỉ đồng, chủ yếu ở các mã VPB, VHM và MSN.

Kết thúc phiên, VN-Index đóng cửa tại 1.696 điểm, tăng gần 15 điểm (+0,89%), đánh dấu một phiên giao dịch tích cực và củng cố xu hướng tích lũy quanh ngưỡng 1.700 điểm.

Theo Công ty Chứng khoán VCBS, sự gia tăng dòng tiền mua chủ động là tín hiệu tích cực, cho thấy thị trường đang có động lực mạnh mẽ để vượt ngưỡng 1.700 điểm. VCBS dự báo VN-Index có thể sớm chinh phục vùng 1.710 điểm và xa hơn là 1.735 điểm trong các phiên tới.

"Nhà đầu tư nên nắm giữ các cổ phiếu đang trong xu hướng tăng mạnh và có tín hiệu tích lũy tốt. Đối với nhà đầu tư có tỷ trọng tiền mặt cao, có thể giải ngân chọn lọc vào các cổ phiếu có tín hiệu vượt kháng cự hoặc củng cố vùng hỗ trợ, tập trung vào các nhóm ngành như Ngân hàng, Bán lẻ, Chứng khoán, Thép và Bất động sản - Xây dựng" - Công ty Chứng khoán VCBS khuyến nghị.

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) nhận định thị trường đang nỗ lực duy trì đà tăng và đã ghi nhận mức cao mới. Thanh khoản phiên 4-9 tăng nhẹ so với phiên trước, cho thấy nguồn cung chưa tạo áp lực lớn và dòng tiền vẫn đang hỗ trợ thị trường. VDSC dự báo VN-Index có thể tiếp tục nới rộng nhịp tăng trong phiên ngày 5-9. 

Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý áp lực nguồn cung có thể gia tăng khi chỉ số tiến gần vùng cản 1.750 điểm. Các tín hiệu cung - cầu trong các phiên tới sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định trạng thái thị trường.

Theo Tin- ảnh: Thy Thơ

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
“Vượt nắng, thắng mưa”, chứng khoán Việt Nam lập đỉnh mới, VN-Index tiến sát mốc 1.700 điểm

“Vượt nắng, thắng mưa”, chứng khoán Việt Nam lập đỉnh mới, VN-Index tiến sát mốc 1.700 điểm Nổi bật

VPBankS dự kiến chào bán tối đa 25% cổ phần trong đợt IPO

VPBankS dự kiến chào bán tối đa 25% cổ phần trong đợt IPO Nổi bật

VinFast chính thức công bố báo cáo tài chính, doanh thu quý 2 tăng trưởng mạnh trên toàn cầu

VinFast chính thức công bố báo cáo tài chính, doanh thu quý 2 tăng trưởng mạnh trên toàn cầu

21:18 , 04/09/2025
Mã chứng khoán nào là tâm điểm "gom" hàng của tự doanh CTCK trong phiên VN-Index vượt đỉnh?

Mã chứng khoán nào là tâm điểm "gom" hàng của tự doanh CTCK trong phiên VN-Index vượt đỉnh?

18:27 , 04/09/2025
Tài sản của 2 con trai Tổng thống Trump tăng vọt ngày American Bitcoin chào sàn

Tài sản của 2 con trai Tổng thống Trump tăng vọt ngày American Bitcoin chào sàn

17:06 , 04/09/2025
Vừa báo lỗ bán niên, doanh nghiệp liên quan đến ông Đặng Thành Tâm lùi ngày thanh toán lãi trái phiếu

Vừa báo lỗ bán niên, doanh nghiệp liên quan đến ông Đặng Thành Tâm lùi ngày thanh toán lãi trái phiếu

16:06 , 04/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên