Chứng khoán ngày mai, 18-9: Chờ thị trường cân bằng để giải ngân

Kết thúc phiên, VN-Index đóng cửa tại 1.670 điểm, giảm 9,93 điểm (tương đương 0,59%).

VN-Index mở cửa phiên sáng 17-9 với xu hướng giảm điểm nhẹ, dao động trong biên độ hẹp quanh mốc tham chiếu, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Thanh khoản giảm đáng kể, cho thấy sự lưỡng lự lan tỏa trên diện rộng, cùng với sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm cổ phiếu.

Sang phiên chiều, VN-Index tiếp tục giằng co trong nửa đầu phiên, nhưng áp lực bán gia tăng vào nửa cuối phiên khiến chỉ số suy yếu, có thời điểm giảm về gần mốc 1.660 điểm. Sắc đỏ chiếm ưu thế với 201 mã giảm so với 119 mã tăng. Dù vậy, các cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC (tăng gần trần), VNM, và FPT vẫn là điểm sáng, giúp hạn chế đà giảm của chỉ số.

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) nhận định nguồn cung cổ phiếu cũng chưa gây sức ép lớn. Dự kiến thị trường vẫn còn chịu áp lực giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 18-9

Theo Công ty Chứng khoán VCBS, thị trường đang trong giai đoạn giằng co, kiểm tra cung - cầu để đạt trạng thái cân bằng trước khi xác định xu hướng rõ ràng. Điều này củng cố nhận định rằng VN-Index cần thêm thời gian để ổn định trước khi quay lại đà tăng.

"Nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ các cổ phiếu có xu hướng tăng mạnh hoặc đang trong giai đoạn tăng giảm giá đang xen, đồng thời kiên nhẫn chờ thị trường đạt trạng thái cân bằng. Nhất là sau khi có thêm thông tin từ cuộc họp về lãi suất củ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) để xác định thời điểm giải ngân tối ưu" - Công ty Chứng khoán VCBS khuyến nghị.