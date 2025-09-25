Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chứng khoán ngày mai, 26-9: Cơ hội giải ngân cổ phiếu thu hút dòng tiền

25-09-2025 - 20:38 PM | Thị trường chứng khoán

Chứng khoán Việt ngày 25-9 có sự phân hóa dòng tiền giữa các nhóm ngành, tạo cơ hội cho nhà đầu tư cân nhắc giải ngân trong phiên 26-9

Chứng khoán ngày mai, 26-9: Cơ hội giải ngân cổ phiếu thu hút dòng tiền- Ảnh 1.

Kết phiên 25-9, VN-Index tăng hơn 8 điểm, dừng tại 1.666 điểm

Mở cửa phiên sáng 25-9, VN-Index tăng 4 điểm nhờ lực cầu mạnh từ nhóm cổ phiếu ngân hàng. Tuy nhiên, áp lực bán ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc nhóm Vingroup, ngân hàng, và các mã riêng lẻ như HVN, FPT khiến đà tăng thu hẹp. Nhóm bất động sản và đầu tư công tiếp tục thu hút dòng tiền, với các mã nổi bật như DIG (+2,79%), PDR (+2,55%), và CII (tăng trần).

Bước sang phiên chiều, lực cầu trở lại với nhóm cổ phiếu Vingroup, giúp VN-Index nới rộng đà tăng. Tuy nhiên, dòng tiền có sự phân hóa rõ nét khi rút khỏi nhóm bất động sản, chuyển hướng sang nhóm đầu tư công và dầu khí. Chỉ số chung dao động trong biên độ hẹp nhưng vẫn duy trì sắc xanh. Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh, đạt giá trị 2.062 tỉ đồng, tập trung vào các mã như VPB, FPT, và SSI.

Kết phiên, VN-Index tăng hơn 8 điểm, dừng tại 1.666 điểm, khẳng định lực cầu cổ phiếu chiếm ưu thế.

Công ty chứng khoán VCBS nhận định thị trường đang trong giai đoạn giằng co và tích lũy, với thanh khoản thấp . Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu khả dụng, tận dụng nhịp rung lắc để giải ngân thăm dò vào các mã thu hút dòng tiền trong các nhóm cổ phiếu ngàn bán lẻ, ngân hàng, và chứng khoán.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) ch biết thanh khoản phiên 25-9 giảm nhẹ, cho thấy nguồn cung chưa tạo áp lực lớn. "Dòng tiền cần hấp thu nguồn cung mạnh hơn để thị trường khẳng định xu hướng đi lên. Nhà đầu tư nên quan sát cung cầu, hạn chế mua đuổi cổ phiếu giá cao" - VDSC khuyến nghị.



Theo Thy Thơ

Người Lao Động

