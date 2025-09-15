Chứng khoán NHSV ‘chiêu hiền đãi sĩ’: Tìm cộng tác viên với chính sách thưởng vượt trội

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán sôi động, Công ty Chứng khoán NH Việt Nam (NHSV) đang triển khai chương trình “Đồng hành tăng trưởng cùng Cộng tác viên” như một chiến lược “chiêu hiền đãi sĩ”, mở rộng cánh cửa hợp tác dành cho các Cộng tác viên Online (“Creator”). Điểm nhấn của chương trình là chính sách hoa hồng kép cùng cơ chế thưởng vượt trội, mở ra cơ hội gia tăng thu nhập đáng kể cho cộng tác viên.

Thưởng & hoa hồng kép hấp dẫn cho Creator

Chương trình “Đồng hành tăng trưởng cùng Cộng tác viên” được chia thành ba giai đoạn, mỗi giai đoạn kéo dài một tháng. Creator sẽ nhận thưởng trực tiếp dựa trên số lượng giới thiệu khách hàng mở mới tài khoản và thỏa mãn điều kiện giao dịch. Mức thưởng dao động từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng mỗi khách hàng, tùy theo số lượng giới thiệu thành công. Cụ thể, từ 01 đến 04 khách hàng, mức thưởng Creator nhận được là 300.000 đồng/khách hàng; từ 05 khách hàng trở lên, mức thưởng được nâng lên 500.000 đồng/ khách hàng. Mỗi Creator có thể nhận thưởng tối đa 10 khách hàng mỗi tháng.

Song song, NHSV triển khai chính sách thưởng đặc biệt cho Creator có khách hàng vay margin. Nếu khách hàng thuộc nhóm Top 10 dư nợ vay margin bình quân cao nhất trong tháng và duy trì mức dư nợ từ 20 triệu đồng trở lên, Creator sẽ được cộng thêm 1.000.000 đồng mỗi khách hàng.

Đáng chú ý, ngoài các phần thưởng ngắn hạn, Creator vẫn tiếp tục được hưởng chính sách hoa hồng “kép” lâu dài, gồm: Hoa hồng từ phí giao dịch chứng khoán lên đến 70% và Hoa hồng từ dịch vụ margin lên đến 3% doanh thu lãi. Đây được xem là lợi thế cạnh tranh khác biệt, giúp Creator có thể vừa tăng tốc thu nhập ngắn hạn, vừa xây dựng nguồn thu nhập kép ổn định & lâu dài.

Cơ hội rộng mở chào đón Cộng tác viên đến hết 30/11/2025

Chỉ sau gần một tháng, chương trình “Đồng hành tăng trưởng cùng Cộng tác viên” của Chứng khoán NHSV đã nhận được sự quan tâm lớn từ nhiều người tham gia. Chương trình vẫn còn rất nhiều cơ hội hấp dẫn dành cho Creator tiếp theo, thời gian tuyển chọn sẽ kết thúc vào ngày 30/11/2025.

Đại diện NHSV cho biết: “Chúng tôi coi cộng tác viên online (“Creator”) là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển, vì vậy các quyền lợi được thiết kế để đảm bảo cả lợi ích ngắn hạn lẫn dài hạn, đồng hành cùng Creator trong việc kiến tạo văn hóa đầu tư”.

Ứng viên quan tâm có thể tham gia ngay trên ứng dụng NHSV Pro bằng cách chọn mục NH Creator và đăng ký online. Với thao tác nhanh chóng, Creator có thể bắt đầu ngay hành trình trở thành cầu nối lan tỏa giá trị đầu tư – đúng với tinh thần “Investment Culture Creator” mà NHSV theo đuổi.

Với nền tảng vững chắc từ NH Investment & Securities và Tập đoàn Tài chính Nonghyup (Hàn Quốc) – một định chế tài chính có hơn 60 năm phát triển, NHSV khẳng định sẽ mang đến môi trường hợp tác minh bạch, uy tín và lâu dài cho cộng đồng Creator.

Thông tin chi tiết về điều kiện xét thưởng và thể lệ chương trình, vui lòng tham khảo tại đây