Chứng khoán Quốc Gia tiếp tục gom cổ phiếu SAM

11-03-2026 - 13:59 PM | Thị trường chứng khoán

Chứng khoán Quốc Gia đăng ký mua vào 2,5 triệu cổ phiếu SAM trong khoảng thời gian từ 16/3-14/4 nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu.

Chứng khoán Quốc Gia tiếp tục gom cổ phiếu SAM - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Công ty CP Chứng khoán Quốc Gia vừa có báo cáo gửi UBCKNN, Sở GDCK TP.HCM (HoSE) và Công ty CP SAM Holdings (SAM Holdings, MCK: SAM) về giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ.

Theo đó, Chứng khoán Quốc Gia đăng ký mua vào 2,5 triệu cổ phiếu SAM trong khoảng thời gian từ 16/3-14/4 nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu.

Nếu mua vào thành công như đăng ký, Chứng khoán Quốc Gia sẽ nâng sở hữu từ hơn 16,5 triệu cổ phiếu SAM (4,35%) lên hơn 19 triệu cổ phiếu (5,01%) và trở thành cổ đông lớn của SAM Holdings.

Trước đó, từ ngày 23/12/2025 đến ngày 21/1/2026, Chứng khoán Quốc Gia đã mua vào thành công 5 triệu SAM bằng phương thức thỏa thuận, khớp lệnh; qua đó nâng sở hữu từ hơn 11,5 triệu cổ phiếu (3,03%) lên mức hơn 16,5 triệu cổ phiếu (4,35%) như hiện tại.

Về mối quan hệ, ông Trần Việt Anh- Chủ tịch HĐQT SAM Holdings, đang là cổ đông lớn sở hữu trên 10% vốn điều lệ Chứng khoán Quốc Gia.

Ông Bùi Quang Bách - Thành viên HĐQT Chứng khoán Quốc Gia đồng thời là Thành viên độc lập HĐQT SAM Holdings.

Mới đây, ông Bùi Quang Bách được bổ nhiệm kiêm nhiệm thêm vị trí Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán tạm thời từ ngày 20/1/2026; thời hạn bổ nhiệm 2025 - 2030.

Ở chiều ngược lại, ông Hoàng Lê Sơn không còn đảm nhận chức vụ Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán kể từ ngày 20/1/2026 do không còn đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định pháp luật do được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc tại công ty con của Công ty.

Ông Hoàng Lê Sơn vẫn giữ chức vụ thành viên HĐQT theo nhiệm kỳ đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.


PV

An ninh tiền tệ

