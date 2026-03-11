Tổng Giám đốc Chứng khoán DSC mua thêm 1,5 triệu cổ phiếu DSC

Ảnh minh họa

Ông Bạch Quốc Vinh- Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán DSC (MCK: DSC) vừa có báo cáo gửi UBCKNN, Sở GDCK Việt Nam, Sở GDCK TP.HCM về kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

Theo đó, ngày 3/3/2026, ông Vinh đã mua vào 1,5 triệu cổ phiếu DSC, qua đó nâng sở hữu từ gần 403.000 cổ phiếu (0,15%) lên hơn 1,9 triệu cổ phiếu (0,69%). Phương thức giao dịch là mua trực tiếp từ tổ chức phát hành.

Ông Bạch Quóc Vinh mua vào cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của Chứng khoán DSC.

Cụ thể, Chứng khoán DSC phát hành 5 triệu cổ phiếu ESOP, tương đương tỷ lệ 1,8182% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ 11/2 đến 6/3/2026.

Cổ phiếu ESOP chỉ được chuyển nhượng 40% sau 1 năm, 30% sau 2 năm và 30% còn lại sau 3 năm kể từ ngày phát hành.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, Chứng khoán DSC dự kiến thu về 50 tỷ đồng sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho các giao dịch cho vay ký quỹ.

Mục đích phát hành nhằm thu hút lao động có trình độ cao, tạo sự gắn bó và gắn kết lợi ích người lao động với lợi ích của công ty; tạo động lực cho cán bộ quản lý, người lao động giỏi hoàn thành nhiệm vụ, cùng nhau góp sức trong sự nghiệp phát triển của công ty; khuyến khích nâng cao vai trò, gắn kết trách nhiệm của cán bộ chủ chốt, cùng nhau chia sẻ thành công của công ty.

Về hoạt động kinh doanh, trong năm 2025, Chứng khoán DSC ghi nhận doanh thu đạt 695 tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2024.

Chi phí hoạt động giảm 9%, về hơn 151 tỷ đồng; tuy nhiên, chi phí tài chính tăng tới 109%, lên hơn 150 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 344 tỷ đồng, lãi ròng hơn 275 tỷ đồng; cùng tăng 56% so với năm trước đó.

PV