HSC dự kiến loạt phương án tăng vốn, thành lập công ty tham gia Trung tâm tài chính quốc tế

CTCP Chứng khoán TP.HCM (HSC, mã: HCM, sàn HoSE) vừa thông báo ngày 25/3 tới sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026. Đại hội dự kiến diễn ra ngày 23/4/2026 bằng hình thức trực tuyến.

Đại hội dự kiến thông qua một số nội dung như: Báo cáo hoạt động năm 2025 của Hội đồng Quản trị; Báo cáo đánh giá về hoạt động năm 2025 của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập; Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2025 của Tổng Giám đốc; Kế hoạch kinh doanh năm 2026; Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2025 của Ban Kiểm soát.

Cùng với đó, đại hội dự kiến thông qua các tờ trình gồm: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025; cổ tức đợt 2 năm 2025; kế hoạch cổ tức năm 2026; phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; ngân sách hoạt động năm 2026 của Hội đồng Quản trị;

Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2026; Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2026; Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;

Chuyển đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị; Thành lập Công ty TNHH một thành viên tham gia làm thành viên của Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM; Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2021 - 2025) và danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2026-2030).

Về phương án cổ tức năm 2025, ngày 10/3 vừa qua, HSC đã tạm ứng cổ tức 2025 bằng tiền với tỷ lệ 4%. Với hơn 1,08 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ước tính HSC sẽ chi hơn 430 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt này.

Về hoạt động kinh doanh, tính chung cả năm 2025, HSC đạt doanh thu hoạt động ở mức 5.136 tỷ đồng. Lãi trước thuế 1.474 tỷ đồng, tăng 14%; lãi sau thuế đạt 1.179 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2024.

Đến cuối năm 2025, quy mô tài sản của HSC được mở rộng thêm 50% lên gần 46.500 tỷ đồng.

Trong đó, danh mục tài sản tài chính FVTPL có giá thị trường gần 13.800 tỷ đồng, cao hơn 73% so với đầu năm. Trong năm, công ty đã gia tăng nắm giữ với các khoản mục cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp và chứng chỉ tiền gửi.

Đối với danh mục cổ phiếu, HSC ghi nhận giá gốc gần 3.900 tỷ đồng, tăng 75% so với đầu năm. Các mã chiếm tỷ trọng lớn như TCB, VPB, HPG, MWG, STB, ACB, VTP, FRT, CTG…. Ngược lại, công ty đã giảm mạnh tỷ trọng với cổ phiếu FPT, từ 676 tỷ đồng về còn 24,7 tỷ đồng theo giá thị trường.



