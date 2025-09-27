Chứng khoán Rồng Việt được vinh danh tại Diễn đàn cấp cao Cố vấn tài chính 2025

Đây là lần thứ ba liên tiếp Rồng Việt nhận giải thưởng về sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu, khẳng định nỗ lực đổi mới và vị thế trên thị trường tài chính - chứng khoán.

Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính (VWAS) do Báo Tài chính – Đầu tư phối hợp với Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam (VWA) tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Tài chính, là sự kiện thường niên quy tụ đại diện các cơ quan quản lý, chuyên gia kinh tế, lãnh đạo các tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư và doanh nghiệp niêm yết. Với chủ đề "Kỷ nguyên mới, Sức bật mới", Diễn đàn năm nay tập trung thảo luận về động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế, triển vọng các lớp tài sản truyền thống và cơ hội đến từ sự nổi lên của tài sản số.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã vinh danh các doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ tài chính tiêu biểu trên cơ sở đánh giá từ Hội đồng bình chọn gồm các chuyên gia uy tín cùng ý kiến khảo sát từ khách hàng, nhà đầu tư. Kết quả, Chứng khoán Rồng Việt được vinh danh ở 03 hạng mục quan trọng: Dịch vụ môi giới tài chính tiêu biểu, Sản phẩm công nghệ và chuyển đổi số tiêu biểu và Giải pháp tài chính cá nhân sáng tạo. Đây là sự ghi nhận khách quan cho những nỗ lực không ngừng của Rồng Việt trong việc cung cấp sản phẩm - dịch vụ chứng khoán uy tín, chất lượng trên thị trường.

Đáng chú ý, Rồng Việt đã 3 năm liên tiếp được trao giải Sản phẩm công nghệ và chuyển đổi số tiêu biểu, minh chứng cho triết lý kinh doanh "Lấy khách hàng làm trung tâm" của công ty thông qua việc chuyển đổi số toàn diện và nâng cao hiệu quả đầu tư, trải nghiệm dịch vụ khách hàng.

Bên cạnh đó, công ty con của Rồng Việt là Quản lý quỹ Rồng Việt (VDAM) cũng được trao giải thưởng Dịch vụ quản lý tài sản đầu tư tiêu biểu, khẳng định năng lực chuyên nghiệp trong cung cấp giải pháp quản lý tài sản, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của nhà đầu tư.

Ông Nguyễn Văn Thiện - Phó Giám đốc chi nhánh Hà Nội thay mặt VDAM nhận giải thưởng

Cùng với loạt giải thưởng tiêu biểu, Rồng Việt còn được trao Kỷ niệm chương Vinh danh Doanh nghiệp Vì sự phát triển dịch vụ tài chính, ghi nhận những đóng góp thông qua chiến lược phát triển dịch vụ, hướng đến cộng đồng và mục tiêu phát triển bền vững. Việc 3 năm liên tiếp được xướng tên ở các hạng mục giải thưởng tại VWAS cho thấy sự ghi nhận đối với những nỗ lực chuyển đổi số, đồng hành cùng khách hàng và đóng góp cho sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trên thực tế, trong năm 2025 Rồng Việt đã có nhiều dấu ấn trong việc cải tiến hệ sinh thái sản phẩm công nghệ, bám sát định hướng "Lấy khách hàng làm trung tâm". Cụ thể, công ty đã lần lượt cải tiến, bổ sung nhiều tính năng hữu ích cho hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến iDragon. Hệ thống đào tạo chứng khoán toàn diện eduDragon liên tục được cập nhật các bài học mới với, cải tiến về nội dung lẫn hình thức. Nền tảng hỗ trợ đầu tư chứng khoán tối ưu smartDragon cung cấp đa dạng, nhanh chóng các dữ liệu phân tích và khuyến nghị đầu tư, đặc biệt còn tích hợp thêm trợ lý ảo thông minh hỗ trợ đầu tư hiDragon. Phiên bản nâng cấp của hiDragon mang lại trải nghiệm nhanh chóng, mượt mà, giúp nhà đầu tư tiếp cận và khai thác thông tin hiệu quả hơn, phục vụ cho quá trình ra quyết định đầu tư.

Song song đó, vào ngày 21/3/2025, CTCP Quản lý quỹ Rồng Việt (VDAM) đã cho ra mắt Quỹ Đầu tư Thịnh Vượng Rồng Việt (RVPIF) - Quỹ mở đầu tiên do VDAM thành lập và quản lý. Quỹ RVPIF tập trung đầu tư vào các cổ phiếu niêm yết của doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững chắc, tiềm năng tăng trưởng dài hạn. Tính đến ngày 24/9/2025, Quỹ ghi nhận hiệu quả đầu tư 19,42% sau hơn 6 tháng hoạt động, minh chứng cho mục tiêu và chiến lược đầu tư hiệu quả, đi kèm sự kỷ luật, quản trị rủi ro tốt và đội ngũ quản lý chuyên nghiệp. Với định hướng đó, RVPIF kỳ vọng mang đến cho nhà đầu tư sự tăng trưởng ổn định và bền vững trong dài hạn.

Với tầm nhìn trở thành đối tác tin cậy đồng hành cùng khách hàng trên hành trình kiến tạo tương lai thịnh vượng, Rồng Việt không ngừng đa dạng hóa sản phẩm, đầu tư vào công nghệ, sáng tạo giải pháp tài chính và nâng cao chất lượng dịch vụ. Những giải thưởng tại VWAS 2025 vừa là sự ghi nhận, vừa là động lực để Rồng Việt tiếp tục khẳng định vị thế, đóng góp cho sự phát triển bền vững và minh bạch trên thị trường chứng khoán Việt Nam.